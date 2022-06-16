MHP'li Yalçın: Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığının kapatıldığını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığının kapatıldığını duyurdu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi. Demirören Haber Ajansı / Politika Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Diyarbakır İstanbul Politika Haberler

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