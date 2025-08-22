MHP'li Yalçın'dan Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, " Özgür Özel ; nerede ağzını açsa, nerede konuşsa, sürekli hırçın bir dil kullanmakta, saldırgan bir üslup takınmaktadır. Özel'in hırçınlık ve saldırganlığı, suçunu bastırma çabasındandır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerindeki yolsuzluk ve kanunsuzlukları setretme refleksiyle kendisini destekleyen kalabalıkları oradan oraya sürükleyip yorgun düşürmüş, usandırmıştır. Özgür Özel; nerede ağzını açsa, nerede konuşsa, sürekli hırçın bir dil kullanmakta, saldırgan bir üslup takınmaktadır. Özel'in hırçınlık ve saldırganlığı, suçunu bastırma çabasındandır. Özel; böylece hem parti tabanını konsolide edeceği, hem günah ve veballerinin üzerini örteceği hem de CHP seçmeninin tepkilerini diri tutacağı zannına kapılmıştır. Oysa Özel'in kurguladığı siyasi acemiliklerle dolu, teatral ve yapay süreç, tam tersi neticeler vermeye başlamıştır. Çünkü CHP yönetimi, iktidarı ve adalet sistemini suçlamaktan başka hiçbir politika üretememiştir" açıklamasında bulundu.

'ÖZELİN YENİ TAKTİĞİ, SEÇMENİ OLTALAMA YÖNTEMİDİR'

CHP'li belediyelerde olup bitenler hakkında kamuoyuna hiçbir tatmin edici gerekçe, hiçbir mantıklı ve makul sebep gösterilemediğini ifade eden Yalçın, "Hakikatlerin saklanması şöyle dursun, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk, rüşvet, iltimas suçlarının yaygın bir şekilde işlendiği algısı giderek güç kazanmıştır. Daha bu hususta açılan davalar sonuçlanmadan, kişi ve eylemlerin örümcek ağı gibi birbirine bağlandığı, çeteleşmenin yerleştiği düşüncesi kamuoyunu sarmıştır. CHP'nin yürüttüğü, devamlı surette siyasi rakiplerine çamur sıçratma, ülkede ve parti içinde olan biten her şeyden iktidarı ve Cumhur İttifakı'nı sorumlu tutma politikası, hüsrandan başka bir sonuç getirmemiştir. CHP'nin, kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi gösterme gayretlerinin nihai götürüsü, kendi tabanının desteğini kaybetmek olacaktır. Ne var ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel; kuyruklu yalan, çamur sıçratma, iftira atma, hakikatleri saptırma yöntemleri tutmayınca yeni bir taktik denemesine girişmiştir. Özel'in yeni taktiği, siyasi rakiplerine kıtır atma ve seçmeni oltalama yöntemidir. CHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında bir mesele, bir zıtlaşma varmış gibi göstermeye çabalamaktadır" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE KERVANI ÖNÜNDE, ZEHİRLİ AYRIK OTLARI BİTMİŞTİR'

Milletin, Türk siyasi hayatının her safhasında gerçekleri, olayları ve insanları sadece gözüyle değil; yüreğiyle de görüp değerlendirdiğini işaret eden Yalçın, "Türk milleti, yüksek basiret ve bilinç sahibidir. Milletimiz, siyaset güzergahında karşısına çıkan ayrık otlarını büyük bir sabır ve metanetle yolup temizlemekte, emin adımlarla yürüyenlerin de yolunu açmaktadır. Son dönemde, Cumhur İttifakı ortaklarının Türkiye Yüzyılı bağlamında yola çıkardığı Terörsüz Türkiye kervanının önünde, zehirli ayrık otları bitmiştir. Siyaset dünyamızın yeni ayrık otları, hem Türkiye'nin kutlu bir geleceğe yürüyüşünü engellemek hem de kervanın sahiplerini suçlu çıkarmak için türlü türlü entrika peşine düşmüştür. Başını İP ve onun kötü kopyası olan mikro partilerin çektiği zehirli ayrık otu politikası, TBMM bahçesine de yayılma çabasındadır. Ayrık otlarının gündemi milletinkiyle aynı değildir. Onların gündemi İblis'in, FETÖ'nün gündemidir. Bilhassa İP, en büyük muhalefet partisi CHP'nin bile dahil olduğu, 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmayarak kötü niyetini açık etmiştir. İP; FETÖ ruhunu diri tutmak üzere ardından sürüklediği particiklerle birlikte, Terörsüz Türkiye Komisyonu aleyhinde tezvirat ve karalama kampanyaları yürütmektedir. Bilinmelidir ki bu ayrık otu taifesinin ürettiği her yalan; doğrudan Yüce Meclisi, millet iradesini hedef almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.