MHP'li Yalçın'dan "Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantıları"na ilişkin açıklama Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "'2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla bütün yurt sathında yürütülen faaliyetlerimize ilave olarak 'Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantıları' yapılması kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede ve dünyada giderek harareti yükselen çatışma atmosferiyle bitmek bilmeyen ihtilaf ve uyuşmazlıkların, Türkiye'nin bekasını olduğu kadar insanlığın geleceğini de küresel ısınmadan daha çok tehdit ettiğini belirtti.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra yeni bir düzen arayışındaki dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığına dikkati çeken Yalçın, bölgesel ve küresel dengelerin farklı bir alfabeyle okunmasının ayrı bir lisanla dillendirilmesinin zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

Yalçın, dünyanın artık değiştiğini belirterek, "Eski kutuplaşmaların yaşlı aktörleri hala kendilerini yeryüzünün en müessir güçleri olarak addededursun, dünyamız farklı dinamik ve kuvvetlerin tesirlerini icra ettiği yepyeni bir küresel kaosa doğru hızla ilerlemektedir. Bölgesel ve küresel dinamikler geri döndürülemeyecek ölçüde öz ve şekil başkalaşmasına uğramıştır." ifadesini kullandı.

Yeni bir düzen arayışı karmaşasındaki dünyada sadece kendi varlığına değil, bölgesine ve yeryüzüne daha adil ve sağlam bir nizam verme iddiasındaki ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini aktaran Yalçın, Türkiye'nin artık sadece bölgesel değil, küresel bir aktör olduğunu vurguladı.

"Tarih ve kader, Türkiye'nin önüne böylesi devasa bir sorumluluk koymuştur"

Batı dünyasının kurduğu adaletsiz ve sömürgeci düzenlerin artık köhnediğini, çürüdüğünü ve birer birer yıkıldığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bölgemizi ve dünyayı yeniden beşeri felaha, feraha ve Hakça bir nizama kavuşturma yolunda, Türkiye çoktan istikamet almıştır. Türkiye'nin son yıllarda üzerine aldığı dünyaya nizam verme misyonunun önünü kesmek isteyen aktörler şaşkın ama müteyakkız durumdadır.

Kafkaslar'dan Karadeniz'e, Akdeniz'den Kuzey Afrika'ya ve Balkanlar'dan Arap Yarımadası'na kadar olan geniş coğrafya her gün dozu artan toplumsal sancılarla yeni sancılı oluşumlara, gelişmelere gebedir. Vekalet savaşlarının ve çatışmaların temerküz ettiği bölgemiz ve hatta insanlık, kendine yeryüzünü sükun ve barışa kavuşturacak sağlam bir dayanak, akil bir rehber aramaktadır. Tarih ve kader, Türkiye'nin önüne böylesi devasa bir sorumluluk koymuştur.

Türkiye bir taraftan kendi kalkınmasını tamamlayıp iç sorunlarını çözerken diğer taraftan da üzerine zamanın yüklediği bu mesuliyetin gereğini ifa için çabalamaktadır. Buna bağlı olarak içeride toplumsal barış ve huzura uzanan bölücü faaliyetlerin kökünün kazınmasına, terörle mücadelenin içeride ve dışarıda kesin ve kalıcı bir başarıyla taçlandırılmasına dönük gayretler artmıştır.

Bu çerçevede Cumhur İttifakı'nın hedefi, terörle mücadelenin başarıyla sonlandırılmasına zemin hazırlamak, sözünü ettiğimiz dinamikler doğrultusunda şekillenmekte olan Türkiye Yüzyılı'nı bütün kurum ve kurallarıyla hayata geçirmek ve ülkemizi hak ettiği zirveye taşımaktır."

"Partimiz Mahalli İdareler Genel Seçimleri bağlamındaki çalışmalarına hız vermiştir"

Yalçın, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin siyasi müessiriyetinin devamı açısından her seçimin bir öncekinden önemli, her sandık aritmetiğinin evvelkinden değerli olduğunu belirterek, "31 Mart 2024'te elde edeceğimiz başarı, hem önceki seçimlerde elde edilen kazanımların tamamlayıcısı olacak hem de Cumhuriyet'in önümüzdeki yüzyılda da temadisi için verdiğimiz mücadeleyi teşvik edecektir." ifadesini kullandı.

Kuruluşundan beri kolektif bilinç ve iradenin sevkiyle hareket eden MHP teşkilatlarının, her seçim döneminde olduğu üzere bu dönemde de tarihin ve coğrafyanın üzerine yüklediği siyasi misyonu ifa etmenin yüksek sorumluluğu içinde hareket ettiğini belirten Yalçın, MHP'nin bütün teşkilatları ve kurumlarıyla seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yalçın, MHP'nin, yerel seçimlerde büyük bir zafer kazanmaya odaklandığını, daha başından işi sıkı tuttuğunu vurguladı.

"Ülke, bölge ve dünya gündemindeki hususlar da değerlendirilecek"

MHP'de 14. Büyük Olağan Kurultay'a hazırlık mahiyetinde gerçekleştirilen ilçe kongrelerinin bitirilmesinin ardından il kongrelerinin birçoğunun da tamamlanmış bulunduğunu ifade eden Yalçın, partinin bir yandan kongre sürecini bitirmek için teşkilatlar bazındaki faaliyetlerini sürdürdüğünü, diğer yandan da 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri bağlamındaki çalışmalarına hız verdiğini bildirdi. Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla bütün yurt sathında yürütülen faaliyetlerimize ilave olarak 'Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantıları' yapılması kararlaştırılmıştır. İlk aşamadaki bölge istişare toplantılarının birincisi 14 Ekim'de Balıkesir, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirilecektir. İkinci bölge istişare toplantısı da 15 Ekim'de Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Kahramanmaraş illerinin iştirakiyle Kayseri'de yapılacaktır. Bölge istişare toplantılarına bölge milletvekilleri, bölge MYK ve MDK üyeleri; belde, ilçe ve il başkanları; belde, ilçe ve il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu başkan ve üyeleri, ilçe ve il çalışma grupları; belde, ilçe ve il belediye başkanları, il genel ve belediye meclis üyeleri katılacaktır.

Bölge istişare toplantıları vesilesiyle partimizin yerel seçimlere hazırlık çalışmalarının yanı sıra Türkiye, bölge ve dünya gündeminde yer alan önemli hususlar bütün yönleriyle değerlendirilecektir. Genişletilmiş bölge istişare toplantıları, teşkilatlarımızın çalışma temposunu yükseltmeyi, ülke ve dünya gündemini yakından takip edip milli şuuru uyanık tutmayı hedeflemektedir."