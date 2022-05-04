MHP'li Veysel Şahin'den, İYİ Parti'li Dervişoğlu'na yanıt

İZMİR (AA) - MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "MHP'ye verilmiş oyların AK Parti'ye verilmiş" sayılacağını öne süren İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türk siyasetinde CHP ve HDP'nin peşine takılıp oraya sürüklenenlerin hazin sonlarını ibretle izlediklerini kaydetti.

MHP'den ayrılanların da bu duruma düşmesinin kendileri için "daha acı" olduğunu aktaran Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ibretlik vakalardan birisi de İP İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'dur. Bu şahıs son zamanlarda CHP ve HDP'nin gözüne girmek adına geçmişini yok sayan mankurt gibi söylemlerde bulunmakta ve MHP'ye yönelik hadsizliğine her gün birini eklemektedir. Yeni kapısında yeni kimliğini güçlendirmek için bunu yapmaktadır. 'CHP'ye oy akışını sağladık' diyen bu mankurtun partisi İP'in Genel Sekreteri değil miydi? MHP'ye verilen oylar AK Parti'ye gidiyorsa, İP'e verilen oylar CHP'ye, HDP'ye gitmiyor mu? Yerel seçimlerde aday çıkarmayıp CHP'nin adaylarına HDP ile birlikte oy veren bunlar değil mi?"

Cumhur ittifakının güçlü bir şekilde milli konularda, terörle mücadelede iş birliği halinde olduğunu kaydeden Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Diyarbakır Sur'daki PKK'lılara ağıtlar yakan, 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' diyen, İzmir'i Yunanlaştırma, Rumlaştırma adımları atan Tunç Soyer'le neyin samimiyetini yaşıyorsun mankurt? İP'e verilen her oy CHP'ye, HDP'ye verilen oy, Mehmetçiğe Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta sıkılan kurşundur. Kemal Kılıçtaroğlu'nun teskere ihanetinin üstünü örtmek için 'HDP meşrudur' diyerek kelime cambazlığı yapan mankurt sen aynada kendine bak! MHP'ye verilen her oy vatana sahip çıkmaktadır. Cumhur İttifakına verilen her destek güçlü Türkiye'nin sigortası, düşmanlarımız karşısında milli bir zırhtır."

Müsavat Dervişoğlu, dün İzmir'de partisinin Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, "Milliyetçi Hareket Partisi olmasaydı Adalet ve Kalkınma Partisi bugün iktidarda olamayacaktı. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisine verilmiş oyların aslında Adalet ve Kalkınma Partisine verilmiş oylardan sayılacağı, tarafımdan ifade edilmiş olsun." iddiasında bulunmuştu.