MHP'li Şahin'den HDP'lilerin İYİ Parti üzerinden sandık görevlisi yapıldığı iddiası

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, HDP üyelerinin İzmir'deki bazı sandıklarda İYİ Parti üzerinden sandık görevlisi olarak gösterildiğini öne sürdü.

Şahin, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerde yaptıkları çalışma esnasında bazı sandıklarda İYİ Parti adına görev yapacak görevlilerin HDP'li olduğunu saptadıklarını iddia etti.

Şahin, "Sandıkta 4 parti görev yapabiliyor. HDP'liler sandıkta görev alamıyor. İYİ Parti üzerinden sandığa vermişler, sandık görevlisi yapmışlar. Zillet birlikteliği, sandık birlikteliğine dönüşmüş. Hem de İYİ Parti ile HDP arasında. Bize ilginç geldi. Elimde kanıtlar var. İsteyene kanıtları gösterebilirim." dedi.

HDP'lilerin CHP üzerinden de sandıklarda görevlendirildiğini savunan Şahin, "Milliyetçi, vatansever, Atatürkçü, hatta ülkücü olduklarını iddia eden partilerin HDP'lileri listelerine alıp sandıkları onlara emanet etmesi kadar abesle iştigal bir şey yoktur herhalde. Ben bunu kamuoyunun bilgisine arz etmek istedim." ifadelerini kullandı.