MHP'li Özdemir: 'Sandıkta vuracağımız tokadın sesi Washington'dan duyulsun'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde; "Bu seçimde iki aday yarışacak. Ben şahsen ne donanım olarak, ne devlet tecrübesi olarak, ne siyasi liderlik olarak, ne de bu milletin milli manevi değerleri paralelinde Cumhurbaşkanımızı Kemal Kılıçdaroğlu ile kıyaslayamam bundan ar ederim" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanı Ahmet Bağçovan, Öz Ağaç İş Sendikası Genel Başkan Tuncay Dolu ve Genel Başkan Yardımcısı Emin Hayta'nın da bulunduğu istişare toplantısına katıldı. Toplantıda 14 Mayıs seçimlerini değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir; "Bu gün dünyaya baktığınızda krizlerin hakim olduğu, bu sebepten dolayı da pek çok ülkenin sıkıntı yaşadığı dönemde Türkiye istikrarını sağlamakla birlikte kökleşmiş sorunların aşılmasında başarılı imtihan vermiştir. Böylesi bir dönemde pek çok ülke terörle mücadele edemez duruma gelmişken, Türkiye kendisine yönelen terör tehdidinin tamamını kaynağında bertaraf etme iradesini ve kudretini göstermiş, cumhuriyet tarihimi boyunca, terörle mücadele anlamında Türkiye tarihinde ilk defa böylesine geniş bir süreç yaşanmış, başarılı neticeler alınmaya başlanmıştır. Benzer şekilde sorun yaşanan, savaşların olduğu dönemde Türkiye kendi iradesini ortaya koymuş, kendi iradesiyle birlikte hem bölgesel sorunlara yol açan, küresel krizlere yol açan savaşların etkilerinin aşılmasında bir başarı daha elde etmiştir. Bu gün dünyada sorunların aşılması, krizlerin çözüme kavuşturulması konusunda artık ülkelerin hemen hemen tamamı Washington'un veya Londra'nın yolunu tutmuyor. Mutlaka Ankara ve İstanbul'a geliyor. Bir dönem ısrarla birilerinin 'Falanca ülke ne diyecek, falanca ülke ne yapacak? Bunu bekleyelim görelim, ona göre tavır alalım' dediği zaman diliminden Allah'a hamt olsun Türkiye bu gün artık öyle bir seviyeye gelmiştir ki, diğer ülke ve tarafların tamamı 'Türkiye ne yapacak, Türkiye ne düşünüyor, Türkiye nasıl bir adım atacak diye Türkiye'nin dikkatle takip edildiği bir süreç yaşanıyor. Bu kazanım sosyal refah olarak da aziz milletimize yansımaya başlamıştır. PKK terör örgütünün siyasi uzantılarıyla beraber hareket eden siyasi partiler ise, Türkiye'yi geçmişin karanlık günlerine döndürmek istemiş yine kriz, kaos ve kargaşadan başka Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmamış olan parlamenter sistemin devamından yana bir irade ortaya koymuştur. Ancak gelinen aşamada 14 Mayıs'taki seçimlerde milletimizin iradesiyle birlikte Meclis'te oluşan tabloya baktığımızda Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etmiş, böylelikle aziz milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin devam etmesini arzuladığını da dosta ve düşmana göstermiştir. Şimdi bunun ikinci ayağı vardır. İkinci ayağı da Cumhurbaşkanımızın yüksek bir oy çoğunluğu ile seçilmesidir. Ben Allah izin verirse zaten sizlerin de Kayseri'nin de üzerine düşeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Pazar günü yapılacak olan seçimde 'Rehavete kapılmayacağız' uyarısında bulunan Özdemir, "Pazar günü yapılacak olan seçimlerde hem ailemizi hem de yakınlarımızı sandığa götüreceğiz. Milletimizin öz evladı olan, milletin kendi bağrından çıkardığı, bunca yıl sonra Türk Milleti'ne büyük kazanımların gelmesine vesile olan hayatını Türkiye'ye adamış olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmesini sağlayacağız inşallah" diyerek, "Bu seçimde iki aday yarışacak. Ben şahsen ne donanım olarak, ne devlet tecrübesi olarak, ne siyasi liderlik olarak, ne de bu milletin milli manevi değerleri paralelinde Sayın Cumhurbaşkanımızı Kemal Kılıçdaroğlu ile kıyaslayamam bundan ar ederim. Bir yanda hayatını bu millete adamış, gecesini gündüzünü Türk Milletinin birliği beraberliği ve iyiliği için harcayan, Türkiye'nin daha ileri seviyeye gitmesi için kararlı bir şekilde gayret eden, dünyada nerede bir mazlum varsa bu mazlumların çağrılarına sessiz kalmayan, irade ve yetkiyi sadece Türk Milleti'nden bekleyen Recep Tayyip Erdoğan varken, diğer yandan 13 defa diğer siyasi parti genel başkanları ile buluşup ardından adaylığını kabul ettirebilmek ve meşru gösterebilmek için dünyadaki belli başlı ülkeleri ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu var. Bu gerçeği hatırlatmak lazım. Bu isim kendi adaylığını tanıtmak ve kabullendirmek için Kayseri'ye mi geldi, Sivas'a mı geldi. ABD'ye, İngiltere'ye ve Almanya'ya gitti adaylığı için icazet bekledi. Sonrasında zillet ittifakı liderleri ile beraber oldu nihai aşamada PKK terör örgütünün desteğini almak suretiyle, Kandil'den yapılan açıklamalar bunun açık göstergesidir. Diğer yandan Türkiye'den kaçmış, bu milletin canına kast etmiş, alçak hain FETÖ'cülerin desteğinin Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz MHP olarak diyoruz ki; bu seçimde 28 Mayıs'ta ABD'nin dediği değil, İngiltere'nin dediği değil, PKK'lı hainlerin dediği değil, FETÖ'cü hainlerin dediği değil ama sizlerin dediği olsun bu milletin evladı olan Recep Tayyip Erdoğan seçilsin. Bu sebepten dolayı inşallah Pazar günü sandıklara el ele omuz omuza gidelim, bu milletin evladı olan Recep Tayyip Erdoğan ile cumhuriyetimizin yüzüncü yılına kararlı bir giriş yapalım ve sandıktan vuracağımız tokadın sesi Washington'dan duyulsun, Londra'dan duyulsun, Berlin'den duyulsun" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023