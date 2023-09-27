MHP'li Özdemir, sanayi bölgelerindeki kira artışını meclis gündemine taşıdı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a verdiği soru önergesinde sanayi tesislerinde yaşanan fahiş kira artışının önüne geçilmesi için alınacak tedbirleri sordu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentte sanayi bölgelerinde yaşanan kira artışına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a verdiği soru önergesinde sanayi tesislerinde fahiş kira artışının önüne geçilmesi için alınacak tedbirleri sordu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, göreve geldiği günden bu yana Kayseri'nin sorunlarını meclis gündemine tam gaz taşımaya devam ediyor. Özdemir'in 14 Mayıs 2023 Genel Seçimler sonrası meclis gündemine kentin sorunlarını taşımak üzere 35 adet yazılı soru önergesi verdi. MHP'li Özdemir şimdi ise sanayi bölgelerinde yaşanan kira artışlarını meclis gündemine taşıyarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a yazılı soru önergesi verdi. Bakan Kacır'a sanayi tesislerinde fahiş kira artışının önüne geçilmesi için alınacak tedbirleri soran MHP'li Özdemir'in soru önergesi şöyle;

"Ülkemizin önemli sanayi şehirlerinden bir tanesi olan Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve işletme yerleri itibarıyla kiracı konumunda olan bazı sanayicilerimiz, son dönemlerde kira fiyatlarında gözlemlenen artışlar sebebiyle zorluklar yaşadıklarını ifade etmektedirler. Bu durumun, üretim maliyetlerini de etkilediği ve rekabet koşullarını zorlaştırdığı belirtilmektedir. Bu kapsamda; 1. Sanayi bölgelerinde yaşanan kira artışlarıyla alakalı bakanlığınızın tespitleri nelerdir? 2. Konutlarda olduğu gibi sanayi tesisleri için de fahiş kira artışlarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilecek tedbirlerle alakalı bakanlığınız hangi planlamaları yapmaktadır?" - KAYSERİ