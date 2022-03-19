MHP'li Osmanağaoğlu, Beydağ'da "Adım Adım 2023" toplantısına katıldı

BEYDAĞ, İZMİR (AA) - MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Beydağ ilçesinde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı"na katıldı.

Osmanağaoğlu, Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıda, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı için Türkiye'nin hedeflerine koşar adım yaklaştığını söyledi.

Şehitlere olan gönül, minnet ve şükran borcunu ödemeye devam edeceklerini belirten Osmanağağlu, "Birileri yuvarlak masa etrafında, nasıl oturacaklarının kavgasını verirken bizler Gazi Paşa Atatürk'ün dediği gibi Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmanın kavgasını vermeye devam edeceğiz." dedi.

Osmanağaoğlu, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirdiğini söyleyerek, "PKK, FETÖ, PYD, YPG, IŞİD, DHKP-C ve küresel cinayet şebekesinin meydana getirdiği muazzam bir ihanet blokunun hedefinde de Cumhur İttifakı vardır, Milliyetçi Hareket Partisi vardır. Liderimiz Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardır." diye konuştu.

Kaos üretme çabası

İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu da her olumsuzluktan kaos üretmeye çalışan bir yapının oluştuğunu söyledi.

Koronavirüs salgını döneminde de kaos için çalışanların olduğunu belirten Kalyoncu, "Bu dönemde yapılan başarılı çalışmalara genel başkanları, yöneticileri, belediye başkanları, Türk Tabipler Birliği gibi kuruluşlar ve trolleri ile baltalamaya çalışan bir yönleri vardır. Ekonomide yaşanan gelişimlerden yine kaos oluşturma peşinde koşturmuşlar, Rusya – Ukrayna arasında bugünlerde devam eden çatışmayı dahi ülkede kaos oluşturma amacıyla kullanmaya girişmişlerdir." dedi.

Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin gerekli önlemleri almaması nedeniyle kentte su baskınlarının, felaketlerin yaşandığını savunarak, şöyle konuştu:

"Deprem olmadan, Çevre Bakanlığı aracılığı ile Büyükşehir Belediyesine 'İzmir depreme hazır mı?' diye sorduk. 'Cevap: Bütünüyle hazır.' Bunu sosyal medyada ve basında paylaştık. Sellerden önce 'İzmir yaşanabilecek sellere hazır mı?' diye sorduk. 'Cevap: Hazırız.' Sonuç, hiçbir şeye hazır değillermiş. Ne gariptir ki Büyükşehir Belediye binası dahi depremde yıkılabilirmiş. Bu güzel şehri yönetenler bundan bile habersiz. Kendi yayınlarında 'Metropol ilçelerde yüzde 36 kaçak bina var.' diyen bir yönetimin depreme hazır olması da beklenemez."

Kalyoncu, İzmir'den milletvekili seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kentin sorunlarına kulak tıkadığını savundu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" kapsamında partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini kaydetti.