MHP'li Kılavuz: "Türk gençliği, öz değerlerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı onur kalemizdir" - Haberler

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Türk gençliğini X, Y, Z diye kuşaklara ayırıp farklı özellikler ithaf edenlerin hüsrana uğrayacaklarını belirterek "Türk gençliği, kültürüne, medeniyetine, öz değerlerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı onur kalemizdir." dedi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk gençliğinin, geleceğin lider ülkesi Türkiye'nin sönmez meşalesi, istikbalin sarsılmaz kalesi, milli varlığın en değerli hazinesi olduğunu söyledi. Türk gençliğinin milli tekamülünün temelinde, Bilge Kağan'ın çağa ışık tutan bilgeliği, Alparslan'ın tarihin seyrini değiştiren liderliği, Ahmet Yesevi'nin gönüllere giren hikmeti, Yunus Emre'nin kalpleri birleştiren sevgisi, Fatih Sultan Mehmet'in çağ kapatıp çağ açan kudreti, Atatürk'ün sarsılmaz ve yıkılmaz kuvvetinin var olduğunu ifade eden Kılavuz, şöyle konuştu:

"Türk gençliği, kültürüne, medeniyetine, öz değerlerine ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı onur kalelerimizdir. Bugün Türk gençliği, üzerinde oynanan yıkım projelerini, niyeti bozuk karanlık taşeronların kirli emellerini, hain planları temsil eden iç ve dış mihrakların lekeli zihinlerini, Türk ve Türk'e dair her şeye düşman zillet çukurunun oy hesabı yapan siyasi temsilcilerini net bir şekilde bilmektedir ve görmektedir. Türk gençliğini X, Y, Z diye kuşaklara ayırıp farklı özellikler ithaf edenler, kendilerini belirli kuşakların temsilcisi olarak görüp gençlerimizi tasallut altına almaya yeltenenler, Türk gençliğinin milli duruşu karşısında Allah'ın izni ile hüsrana uğrayacaklardır."