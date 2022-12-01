MHP'li Kılavuz: 'Tarım ürünlerinin alım fiyatlarındaki değişkenlik önlenmeli'

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, tarım ürünlerinin alım fiyatlarındaki değişkenliğin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Mersin'in tarımdan turizme, sanayiden ticarete, lojistikten ulaştırmaya çok yönlü ekonomik faaliyetlerin yapıldığı marka şehirlerinden birisi olduğunu dile getirdi.

Kentin, ülke ve bölge ekonomisine önemli katkılar sunduğunu, tarımsal üretim ve ihracatta öncü kentler arasında bulunduğunu ifade eden Kılavuz, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 38 bin civarındaki üretici ile özellikle yaş sebze ve meyve üretiminin, tarımsal ihracatın büyük bir kısmının Mersin'den karşılandığını aktardı.

Mersin'in toplam tarımsal üretim değerinin 17,1 milyar lira olduğunu bildiren Kılavuz, "Bu doğrultuda tarım ve gıda tedariğinin önemi şu günlerde daha net görülmektedir. Üreticilerimize yönelik destekler ve teşvikler ile tarımsal üretimin artırılması son derece önemlidir. Bu kapsamda tarım ürünlerinin alım fiyatlarındaki değişkenlik önlenmeli." dedi.

Kılavuz, tarımsal desteklemeler kapsamında yüzde 90'ı biten Pamukluk Barajı'nın yanı sıra Anamur Alaköprü, Erdemli Aksıfat ve Sorgun, Değirmençay ve Erçel barajlarıyla ilgili sulama suyu projelerinin ihalelerinin de bir an evvel yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Kılavuz, öte yandan "Aday belli karar net" temalı mitingler kapsamında 18 Aralık'ta Osmaniye, Adana, Antalya ve Hatay'lı vatandaşların katılımıyla Mersin mitingini gerçekleştireceklerini belirtti.

2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın "muazzam bir zafer elde edeceğini" kaydeden Kılavuz, "Mersin'de milliyetçi ülkücü hareketin bu coşkulu buluşmasına tüm halkımızı canıgönülden davet ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesini ve ilçe belediyelerini terör örgütlerinin yuvası haline getirenlere, kamu kaynaklarını ve belediyenin imkanlarını milli varlığımıza düşman yapılara teslim edenlere karşı sizleri MHP'nin Mersin mitingine akın etmeye davet ediyorum." diye konuştu.