MHP'li Kalyoncu, Gaziemir'de ziyaretlerde bulundu

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Gaziemir'de esnaf, muhtar ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kalyoncu, kentsel dönüşüm bölgesi olan Aktepe ve Emrez mahallelerinde muhtarların ve vatandaşın sorunlarını dinledi.

Kalyoncu, İzmir'de yaşanan koku sıkıntısına belediyenin halen çözüm bulamadığını bildirdi.

Kalyoncu, kentin su ihtiyacının karşılandığı Tahtalı Barajı yanındaki Değirmendere'de kanalizasyon alt yapısının tamamlanmadığını da söyledi.

Daha sonra şehit aileleri derneğini ziyaret eden Kalyoncu, ardından Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifine geçerek burada kooperatif başkanı Metin Taşkın ile bir süre görüştü.

Kalyoncu, Esnaf Odası Başkanı Süleyman Beyen ve İzmir Seydiköy Mübadele Muhacirleri Derneği Başkanı Hilmi Öztop ile bir araya geldi.