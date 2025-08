MHP'li Erkan Akçay'dan Saliha Akkaş için taziye mesajı

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Meclis personeli Saliha Akkaş için taziye mesajı yayımladı.

Akçay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Akkaş'ın öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ederek, şunları kaydetti:

"TBMM'nin değerli çalışanlarından Saliha Akkaş'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından hunharca katledilmesi, büyük üzüntünün yanı sıra vicdanlarımızda derin yaralar açmıştır. Şiddetin her türlüsünü lanetliyor, hiçbir gerekçenin bir canın kaybını meşru kılamayacağını vurguluyoruz. Kadına yönelik şiddet, sadece bir asayiş sorunu değil, toplumsal bir yara, medeniyetimize sürülmüş kara bir lekedir. Kadınlarımız hayattan koparılırken, aslında tüm toplumumuzun geleceği karartılmaktadır.

Bu vahşet, şiddetle mücadelede her birimize düşen sorumluluğun ağırlığını bir kez daha göstermiştir. Her kadının güvenle yaşama hakkı vardır ve bu hak kutsaldır. Kadınlarımızı güvenli bir toplumda yaşatmak her birimizin en asli görevlerindendir. Bu vesileyle Saliha kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, çocuklarına, sevenlerine ve TBMM camiamıza başsağlığı diliyorum."