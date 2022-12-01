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MHP'li Erdem: "EYT de çözüldüğünde seçim beyannamemiz yerine getirilmiş olacak"

Politika Haberleri

MHP'li Erdem: 'EYT de çözüldüğünde seçim beyannamemiz yerine getirilmiş olacak'

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, EYT sorunu da çözüldüğünde MHP'nin 2018 seçim beyannamesinin neredeyse tamamen yerine getirilmiş olacağını söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, EYT sorunu da çözüldüğünde MHP'nin 2018 seçim beyannamesinin neredeyse tamamen yerine getirilmiş olacağını söyledi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, MHP'nin 50-D'li araştırma görevlilerin kadroya geçirilmesi için 2016'da TBMM'ye kanun teklifi verdiğini anımsattı.

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasının MHP'nin seçim beyannamesinde yer aldığını hatırlatan Erdem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sözleşmelilerin kadroya alınacağı yönünde açıklama yaptığını belirtti.

EYT'lilerin sorununu da çözecek düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM'ye geleceğini ifade eden Erdem, "EYT sorunu da çözüldüğünde, 48 vekilimiz olmasına rağmen MHP'nin 2018 seçim beyannamesi neredeyse tamamen yerine getirilmiş olacak." diye konuştu.

5 Aralık'ın Türkiye'de "kadınlara seçme ve seçilme hakkının" verildiği gün olduğunu dile getiren Erdem, "Kadın, kadının gücüne mutlaka destek vermeli. Kadın güçlüyse ülke güçlüdür, ülke güçlüyse dünya güçlüdür. Bu açıdan kadınlarımızın siyasette daha etkin, daha yüksek sayıyla temsil edilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili İstanbul EYT Politika Haberler

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