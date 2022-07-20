MHP'li Erdem: "Çalışmalara göre 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar internet bağımlılığına tutulmuş durumda" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP'li Erdem: "Çalışmalara göre 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar internet bağımlılığına tutulmuş durumda"

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
 - Güncelleme:
MHP'li Erdem: 'Çalışmalara göre 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar internet bağımlılığına tutulmuş durumda'

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çalışmalara göre 8, 7, 6 yaşındaki çocukların internet bağımlılığına tutulduğunu belirterek, özellikle ucuz bedellerle abone olunan platformlardaki içeriklerin incelenmesini istedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, çalışmalara göre 8, 7, 6 yaşındaki çocukların internet bağımlılığına tutulduğunu belirterek, özellikle ucuz bedellerle abone olunan platformlardaki içeriklerin incelenmesini istedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki çayır tırtılı istilasına değinerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Tekirdağ ve Kırklareli'nde temaslarda bulunduklarını söyledi.

Bilgisayar, akıllı telefon, internet, zararlı video oyunları ve çizgi filmlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Erdem, bazı oyun ve çizgi filmlerin çocukları, gençleri intihara ya da şiddete yönlendirdiğini belirtti.

Bu oyun ve çizgi filmlerde dini, milli ve manevi değerlere yönelik zararlı içeriklerin bulunduğunu ifade eden Erdem, çocukların bunlardan uzak durması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Her yaştan insanın teknolojiye merakının ve internet bağımlılığının arttığına dikkati çeken Erdem, "Teknolojinin kontrollü kullanımı ve kötü emellere ulaşılmaması için tespitlerin yapılması gerekiyor. Çalışmalara göre 8, 7, 6 yaş civarı çocuklar artık internet bağımlılığına tutulmuş durumda." diye konuştu.

Ailelerden ücretli yayın yapan platformlara da dikkat etmesini isteyen Erdem, "Anne babalardan, genç kardeşlerimizden, milli, manevi değerlerin bir devletin, milletin temel ekseni olduğunu düşünen herkesten ricam şudur: Çok ucuz bedellere abone olunan bu platformlarda içerik bakımından neler var, iyice incelesinler." dedi.

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Arzu Erdem İstanbul Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title