MHP'li Büyükataman: "Milletimizi zillet belediyeciliğinin beceriksizliğinden kurtaracağız"

MHP Bursa İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresinde Muhammet Tekin başkan seçildi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Hem mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza etmek ve bunun üzerine yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışacak, hem de Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket ederek milletimizi zillet belediyeciliğinin beceriksizliğinden kurtaracağız" dedi.

MHP Bursa İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi yoğun katılımla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrenin Divan Başkanlığını MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptı. Faaliyet raporu ve maliyet raporunun okunarak katılımcıların bilgilendirilmesinin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı salona okundu.

Kongrede söz alan MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, "Biz ülkücüler, Türk milletinin yarınlarını rüyalarında bile düşünen, dert eden, dertli insanlar, bizler Müslüman Türk milletinin yeni bir medeniyet inşa etmesini, her alanda varlık mücadelesini örnek rol model haline getirmek adına ortaya çıkmış idealistler olarak siyasi iz düşümümüz olan Milliyetçi Hareket Partisi'nde bu şuurun mücadelesini yapmaktayız. Derdimiz muradımız bu. Bunun dışında başka ne olabilir ki. Bunları yaparken bulunduğumuz yüzyılı iyi anlamak, sömürgeciliği, emperyalizmi, her türlü sömürge sisteminin yeni usullerini kavramak ve Türk milletinin milli refleksleri olabilmek adına siyaseti bir uyarıcılık görevi olsun diye ülkücülük dediğimiz o değer normu üzerinden yapma gayretindeyiz. Bunu yaparken kör idealist değiliz. Dünya gerçeklerini gücümüz nispetinde görerek o orantı çerçevesinde hareket eden insanlarız. Bu ülkeye çok operasyonlar çekildi, halen daha çekiliyor. En basiti gezi olayları, önce psikolojik hazırlıyorlar, sonra bu işin sosyolojisini oturtuyorlar, daha sonra siyasi olarak haklıymış kisvesinde eyleme dönüştürüyorlar. İşte bu haktan görünen suretlerin tamamını ülkücü şuura sahip ülkücü hareket bozmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bursa'yı tamamen Cumhur İttifakı'nın iradesine sunacağız"

2024'te yapılacak yerel seçimlere dikkat çeken Tekin, "Bursa, şehzade şehri, yeşil Bursa, tarihi şehir, trafiğinden acilen yapılması gereken kentsel dönüşümüne, Bursaspor'una kadar Bursa'nın bütün meseleleri ile hemhal olacak bir milliyetçi hareket var. Bunu Allah'ın izini ile 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı ile birlikte yapacağız, 17'de 17 bir de büyükşehir 18 yapıp Bursa'yı tamamen Cumhur İttifakı'nın iradesine sunacağız" dedi.

"Cumhur İttifakı'nın iradesi tüm dünyaya Karabağ'ın Türk kalacağını göstermiştir"

Kongrede Karabağ sorununa değinen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "15 Temmuz gecesinden itibaren mimarlığını yaptığımız Cumhur İttifakı'nın politikaları milletimizden onay almış ve 2023 seçimleri Cumhur İttifakı'nın zaferi ile sonuçlanmıştır. Ankara merkezli politikalarımız, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralamış ve ülkemizi yeni yüzyılda bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir devlet konumuna getirmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak milli konulardaki kararlı duruşumuz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını korumakla kalmamış, Türkiye'nin liderliğinde bütün Türk dünyasının yükseliş dönemini başlatmıştır. Bunun son güzel örneği, geçtiğimiz günlerde tamamen çözülen kardeş Azerbaycan'ın Karabağ sorunudur. 30 yıllık sorun, önce 2020 yılında 44 günlük bir savaşın ardından büyük oranda çözülmüş, ardından da geçtiğimiz günlerde, bölücü Ermenilere karşı yürütülen 24 saatlik anti-terör operasyonu ile temelinden sona ermiştir. Yıllardır Ermeni işgalinde bulunan topraklarımız geri alınmış ve gerçek sahipleri Karabağ'a geri dönmüştür. En kısa zamanda imzalanmasını beklediğimiz barış antlaşmasıyla birlikte, Karabağ sorunu hukuken de tarihe karışmış olacaktır. İşte Cumhur İttifakı'nın iradesi soydaşlarımızı yalnız bırakmamış, tüm dünyaya Karabağ'ın Türk olduğunu ve Türk kalacağını göstermiştir. Böylesine köklü bir sorunun kısa sürede çözülmesi, Cumhur İttifakı'nın Ankara merkezli dış politikasının en güzel örneklerinden biridir. Rahmetli Dündar Taşer'in de dediği gibi 'Türk tarihinin sarkacı, artık aşağı inmeyi bırakmıştır.' Bundan sonra yeryüzü, Türk'ün sadece yükselişine sahne olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Milletimizi zillet belediyeciliğinin beceriksizliğinden kurtaracağız"

Yaklaşan yerel seçimler hakkında konuşan Büyükataman, "Ülkemiz, çok önemli bir dönemden geçmektedir. Türkiye'nin yükselişe geçtiği, milletimizin Cumhur İttifakı'nın politikalarına onay vererek 'yola devam' dediği bu dönemde, yaklaşan yerel seçimler bir kat daha önem kazanmıştır. Zira 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde, muhalefetin eline geçen belediyelerde yaşananlar, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu performansın çok gerisinde kalmıştır. 2019 Mahalli İdareler seçimlerinden bu yana zilletin gölgesi altındaki şehirlerimiz ciddi bir yönetim krizi içerisinde çırpınmaktadır. Zillet belediyeciliğinin elinde perişan edilen vatandaşlarımız, büyük bir vurdumduymazlığın muhatabı durumuna düşmüştür. Zillet İttifakı'nın belediye başkanlarının beceriksizleri ve sorumsuzlukları yüzünden şehirlerimiz yaşanılamaz hale gelmiştir. Seçim dönemi verdikleri sözleri tutmayan zilletin belediye başkanları, belediyeciliği bırakmış siyasi ikballeri için kulis peşinde koşmayı tercih etmişlerdir. İşte bu yüzden 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler seçimlerini en az Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi kadar önemli görüyor, merkezi yönetim ve yerel yönetim arasında uyum ve hedef birlikteliğinin bir an önce sağlanmasını arzu ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak, beklentisiz destek, kesintisiz hizmet şiarıyla şehirlerimizi merkezi yönetimle uyumlu üretken belediyeciliğe kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.

"Milletimizi zillet belediyeciliğinin beceriksizliğinden kurtaracağız"

"Türkiye'nin merkezi yönetimde yakaladığı ivmeyi, yerel yönetimlerde de yakalaması gerektiğine inanıyor ve merkezden yerele Türkiye'nin tek yürek olmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullanan Büyükataman, "Hem mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza etmek ve bunun üzerine yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışacak, hem de Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun hareket ederek milletimizi zillet belediyeciliğinin beceriksizliğinden kurtaracağız. Aynı zamanda, deprem bölgesindeki şehirlerimizde yaraların ivedi bir şekilde kapanması, afete duyarlı ve planlı kentlerin oluşması için Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimizin hep yanında olacağız. Bu çerçevede, Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Mahalli İdareler seçimlerinin hazırlık sürecini '2024'e doğru diyar diyar Anadolu' diyerek başlatmış bulunuyoruz. Yüce Allah'ın izni ve aziz milletimizin iradesi ile 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde, Zillet'in pençesi altında hizmetten yoksun kalan tüm kentlerimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır ve Türk milletine layık hizmet belediyeciliğiyle buluşturacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Bursa kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni seçilen il ve ilçe yönetimlerimizi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - BURSA