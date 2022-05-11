MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilikten bahsetmesi haddi değildir

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Sürekli olarak yalanlarla ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratma maksadıyla konuşan, ordumuz Suriye'de kahramanca mücadele ederken askerimizin moralini bozmak için elinden geleni yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilikten bahsetmesi haddi değildir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısındaki konuşmasında, ipe sapa gelmez iddialarla partilerine ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye saldırdığını belirterek, "CHP içerisindeki huzursuzluğu, kim aday olacak kavgasını bir türlü bitiremeyen, partisini fitne ve kaosun merkezi haline getiren, adaylık hırsıyla kendi partililerini tehdit edecek kadar şirazeden çıkan Kılıçdaroğlu'nun düştüğü rezil durum ortadadır. CHP'li milletvekillerini HDP'nin kapısına bekçi gibi diken, partisinin belediyelerinde eli silahlı teröristlerin istihdam edilmesine tek kelime edemeyen Kılıçdaroğlu'nun 'milliyetçilik' kelimesini ağzına alması, siyasi duruşunu çelişkiler ve hayasızlıklar üzerine kurduğunun ispatıdır. Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanıyla girdiği adaylık kavgasının yarattığı panik haliyle Cumhur İttifakı'na ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırmakta ve iradesini ipotek ettiği Türkiye düşmanlarının eline tutuşturduğu iftiraları papağan gibi tekrarlayarak kendini ispat etmeye çalışmaktadır. Türk milleti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile sürekli kavga halinde olan Kemal Kılıçdaroğlu iftira siyasetinin arkasına saklanıp gerçek yüzünü gizleyemeyecektir" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun asıl huzursuzluğu da tam olarak budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgemizde bir güç haline gelmesi, sınır güvenliğini sağlaması. Kılıçdaroğlu'nun ve talimat aldığı Türkiye düşmanı odakların dengesini bozmaktadır. Sürekli olarak yalanlarla ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıpratma maksadıyla konuşan, ordumuz Suriye'de kahramanca mücadele ederken askerimizin moralini bozmak için elinden geleni yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilikten bahsetmesi haddi değildir. Kılıçdaroğlu her konuda olduğu gibi Suriye konusunda da tutarsız açıklamalarına devam etmekte; katil Esat'tan ve Türkiye düşmanı terör çetelerinden medet ummaktadır. Bir taraftan, 'sığınmacıları ülkelerine göndereceğim' diye içi boş nutuklar atan, diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmasına karşı çıkan, Türkiye aleyhine kirli propagandalara hizmetkarlık eden Kılıçdaroğlu'nun hangi yüzüne inanacağız? Türk devletinin Suriye'de verdiği beka mücadelesinde safını terör örgütlerinden yana belirleyen, 'Ben Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum', 'YPG terör örgütü değil', 'YPG bize saldırmaz' diye açıklamalarda bulunarak terör örgütlerinin takdirini toplayan Kılıçdaroğlu riyakarlık görmek istiyorsa aynaya bakması yeterli olacaktır. Atatürk'ün bağımsızlık ideallerine ihanet eden, sinsi ayak oyunlarıyla CHP'yi terör örgütlerinin yandaşı, dış güçlerin maşası haline getiren, yüzsüzlük konusunda çığır açan Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz haddini bilmesi, ahlaksız yalanlarının arkasına saklanmaktan vazgeçmesidir."

Demirören Haber Ajansı / Politika