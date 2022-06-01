MHP'li Büyükataman'dan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması - Haberler

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "İstikbalini yabancı başkentlere bağlayan, varlığını teröristlere, darbecilere adayan Kılıçdaroğlu'ndan her şey olabilir ancak asla 'ülkücü, milliyetçi ve vatansever' olmaz." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, MHP'nin "evet" oyu verdiği Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye haddini aşan ithamlarda bulunduğunu savundu.

MHP'nin, ülkenin milli güvenliğini ilgilendiren konularda her zaman, tartışmasız bir şekilde Türkiye'nin tarafında olduğunu vurgulayan Büyükataman, CHP'nin ise iktidar hırsıyla kontrolden çıktığını, çizgisinden koptuğunu ve gayrı milli söylemlerin esiri olduğunu öne sürdü.

Geçen yıl Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine HDP ile el ele vererek "hayır" diyen Kılıçdaroğlu'nun asıl niyetinin, Türkiye'nin terörle mücadelesini sekteye uğratmak, terör örgütlerine can suyu vermek olduğunu iddia eden Büyükataman, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin masadaki ve sahadaki kararlı duruşu, hem ülkemizin güvenliğini sağlamakta hem de bölgedeki mazlumların umudu olmaktadır. Ne hikmetse terör hedefleri vuruldukça feryat sesi her seferinde Kılıçdaroğlu ve avenesinden gelmektedir. CHP'yi terör destekçisi ülkelerin borazanı haline getiren Kılıçdaroğlu'nun her sıkıştığında 'ben de ülkücüyüm' çıkışıyla düştüğü komik durum içler acısıdır. Bugünkü CHP, siyaset üretemeyen, dedikodu siyasetiyle Türkiye Cumhuriyeti'ne saldıran ve emperyalist efendilerine yaranmak için hazır olda bekleyen bir haldedir."

Kılıçdaroğlu'nun, kayyumlara karşı çıkarak, milletin belediyelerini terör örgütüne peşkeş çeken sözde belediye başkanlarına sahip çıktığını ileri süren Büyükataman, "Kılıçdaroğlu, terörist Selahattin Demirtaş'a, Sorosçu Kavala'ya sahip çıkmakta ve Türk yargısına meydan okumaktadır." ifadesini kullandı.

"Teröristlere özgürlük isteyenden milliyetçi olmaz"

Büyükataman, hukuk ve adalet kavramlarını dilinden düşürmeyen Kılıçdaroğlu'nun "teröristlere özgürlük" vaadini hangi yöntemle gerçekleştireceğinin merak konusu olduğunu belirterek, "'Biz Kuvayımilliyeciyiz' söylemiyle gerçek yüzünü saklamaya çalışan Kılıçdaroğlu, belli ki tarihten de habersizdir. Kılıçdaroğlu CHP'si, emperyalist işgalcilere payanda olmuş, terör çetelerinin sığınağı haline gelmiştir. Bu CHP ile Atatürk CHP'si arasında bir benzerlik olmadığı gibi Kılıçdaroğlu ve Kuvayımilliyeciler arasında da hiçbir benzerlik yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarının kuklası, emperyalizmin aparatı, bölücülüğün bir numaralı holiganıdır." ifadesini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Darbecilerin umudu, teröristlerin yandaşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ülkücülük, milliyetçilik, vatanseverlik' kavramlarının arkasına saklanması, ikiyüzlülüğünün göstergesidir. Milliyetçi olduğunu söyleyen, ancak hangi milletin milliyetçisi olduğunu bir türlü ifade edemeyen Kılıçdaroğlu şunları aklına iyice sokmalıdır, vatan, millet düşmanı teröristlere özgürlük isteyenden milliyetçi olmaz. Emperyalizmin aparatlarından vatansever olmaz. Türk devletinin düşmanlarıyla yol yürüyenden ülkücü olmaz. Ülkücülük, ömrünü Türk milletinin varlığına adayan yiğitlerin davasıdır. İstikbalini yabancı başkentlere bağlayan, varlığını teröristlere, darbecilere adayan Kılıçdaroğlu'ndan her şey olabilir ancak asla 'ülkücü, milliyetçi ve vatansever' olmaz."