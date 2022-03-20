MHP'li Aydın: İçeride ne isen dışarıda da onu söyle

TEKİRDAĞ (DHA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, partisi tarafından Tekirdağ'da düzenlenen 'Adım Adım 2023' toplantısında konuştu. Aydın, bazı kesimlerin 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Yani içeride ne isen dışarıda da onu söyle. İçeride olaylar karşısında tavrın ne ise dışarıda da ülkeyi temsil ettiğinde o olaylar karşısında aynı tavrı sergileyeceksin. İçeride milli söylemlere sığınıp dışarıda gayri milli aymazlık içine düşmeyin" dedi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde MHP tarafından düzenlenen 'Adım Adım 2023' projesi kapsamında program gerçekleştirdi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, MYK Üyeleri Murat Tuna, Koray Önsel, İl Başkanı İlker Yücel, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, önceki gün açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün mühendislik harikası bir eser olduğunu dile getirdi.

Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın'ın konuşmasının ardından toplantı sona erdi.