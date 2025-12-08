TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu başladı (3)

MHP'Lİ AKÇAY: EKONOMİDE İSTİKRARI SAĞLAMAK ÖNCELİĞİMİZDİR

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri, MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay'ın konuşmasıyla devam etti. Akçay, Cumhuriyet'in ilk yüzyılının yeniden doğuş ve var olma, yeni yüzyılının ise şahlanış ve dünyaya nizam verme asrı olacağını belirterek, "Bizim nazarımızda siyaset gündelik çıkar avcılığı değil, mümkün olanı millet hayrına gerçekleştirme faaliyetidir. Siyasetimizin öznesi insan, nesnesi devlet, cümlesi büyük Türk milletidir. İşte bu şuurla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği istikrar ve Cumhur İttifakı'nın sarsılmaz iradesi, Türkiye'nin siyasi gücüdür. Bu duruş sadece günü kurtarmanın değil, nesillerin geleceğini teminat altına almanın mücadelesidir. Ürettiğinden fazla tüketen, kazandığından fazla harcayan bir ekonomi istikrasızdır. 2026 yılı bütçemizi zorlu bir ekonomik tablo içinde konuşuyoruz. Ancak Türkiye zorlukları fırsata çevirip sıçramaya dönüştüren bir ülkedir. Ekonomideki hedefimiz nettir. Ekonomide istikrarı sağlamak önceliğimizdir. Enflasyonu kalıcı biçimde tek haneye indirmek, üretken yatırımlarla istihdamı büyütmek ve refahı adil paylaşmak istiyoruz. Bu amaçla 2026 yılı bütçesi üç temel üzerine inşa ediliyor; harcamada disiplin, fiyat istikrarına esas alan enflasyonla mücadele ve sürdürülebilir büyüme. Dünya ekonomisi belirsizliklerle doludur. Savaşlar, tedarik zincirlerinde yaşanan krizler, enflasyonist baskılar devam etmektedir. Pek çok ülke bu fırtınada sarsılırken Türkiye farklı bir hikaye yazmaktadır" dedi.

'BİRBİRİMİZİN KAHRINI YUTMAZSAK BAŞKALARININ ZEHRİNİ YUTMAK ZORUNDA KALIRIZ'

MHP'li Akçay, Cumhuriyet ve demokrasi tarihinin en hassas ve kritik dönemlerinden birinin yaşandığını ifade ederek, "Terörsüz Türkiye' dediğimiz bu süreçte mazisi yaklaşık 40 yılı geçen terör sorununun ülkemiz gündeminden tamamen çıkarılması hedeflenmektedir. Amacımız milli birlik ve bütünlüğün pekiştirilmesi, kardeşliğimizin ve barışımızın tahkim edilmesi, devletimizin bekasının teminat altına alınması, hukukumuzun, demokrasimizin geliştirilmesi, güçlü büyük Türkiye'nin inşasıdır. Terörsüz Türkiye, siyasi bir manevra değil; devlet aklı ve millet vicdanıyla çizilmiş tarihi, milli ve stratejik bir yöneliştir. Bu yolun pusulası hukuk, demokrasi, adalet, güvenlik ve onurdur. Terörsüz Türkiye yalnız iç barışımız için değil, aynı zamanda Orta Doğu'da, Mavi Vatan'da, Kıbrıs'ta, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da, Afrika'da daha güçlü jeopolitik sağlam duruşun ve istikrarında şartıdır. Hayat, insanları yoksullukları ve korkuları üzerinden vurur. Türkiye ve Türk milleti onlarca yıl yaratılan suni korkular ve kasti yaşatılan yoksulluklar üzerinden büyük yara aldı. Terörsüz Türkiye'yle tüm korku ve yoksulluk oyunlarına son veriyoruz ve 'Vakit, kardeşlik ve kenetlenme vaktidir' diyoruz. Bu milletin evlatları olarak birbirimizin kahrını yutmazsak başkalarının zehrini yutmak zorunda kalırız. ve biz bu zehri asla yutmayacağız" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ KILIÇ: TÜRKİYE'NİN ÜRETİM ÇARKLARI TIKIR TIKIR DÖNÜYOR

Akçay'ın ardından MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç konuştu. MHP'li Kılıç, dünyanın bir durgunluk korkusuyla boğuştuğunu ancak Türkiye'nin kendi hikayesini büyük bir iradeyle yazmaya devam ettiğini söyleyerek, "İşte böyle tekin olmayan; karmaşanın, savaşın yaşandığı bir dünyada ülkemiz Cumhur İttifakı'mızın sağladığı kaya gibi sağlam siyasi istikrar sayesinde bölgesinde bir güven noktası olarak yükseliyor. Hatırlayın o eski günleri; koalisyon pazarlıklarıyla heba edilen ayları, karar alamayan hantal yapıları, yarını göremeyen iş dünyasını, bir anayasa kitapçığı ile yerle bir olan ekonomileri. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle o devirler hamdolsun kapandı. Çift başlılık tarihe karıştı. Bugün yürütme hızlı karar alıyor. Caydırıcılığımız artıyor. 'Küresel meydan okumalara karşı ben de varım; hem de en güçlü şekilde' diyen bir Türkiye emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Milli çıkarlarımız söz konusu olduğunda ekonomide, diplomaside ve sahada gözünü budaktan sakınmayan, kimseden icazet almayan, Ankara merkezli düşünen bir devlet aklı milletimiz için çaba gösteriyor. Felaket tellallarına sürekli karamsarlık pompalayanlara, 'Türkiye battı, bitti' senaryosu yazanlara inat Türkiye'nin üretim çarkları tıkır tıkır dönüyor. 2024'te dünya ekonomisi yüzde 3,3 büyürken Türkiye de aynı oranda yüzde 3,3 büyüyerek potansiyelini ortaya koymuş, gücünü de dayanıklılığını da kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı.