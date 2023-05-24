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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş mazbatasını aldı

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş mazbatasını aldı

Politika Haberleri

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekilliği seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yeniden milletvekili seçilen Ahmet Erbaş, düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekilliği seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yeniden milletvekili seçilen Ahmet Erbaş, düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

Tören sonrası basın mensuplarını açıklamalarda bulunan Erbaş, seçimlerin sağduyu içerisinde gerçeklemiş olmasının büyük bir memnuniyeti dile getirdi. Erbaş, "İnşallah bir önceki dönem yaptığımızdan daha fazlasını Kütahya için, ülkemiz için yapmaya gayret göstereceğiz. Kütahya istikrar, birlik ve beraberlik dediği için çok teşekkür ediyorum. Seçim süresince yoğun çalışan, evlerine, ailelerine zaman ayıramayan arkadaşlarımızı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Politika Haberler

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