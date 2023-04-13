MHP Konya'da milletvekili adaylarını tanıttı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Birileri soğan sevdalısı olabilir. 'Soğan, patates' diyorlar. Bekle, bir ay sonra soğanın cücüğünü de yersin. Fiyatları düşecek. Cumhur İttifakı, vatan, millet ve bayrak derdinde bunlar soğan derdinde." dedi.

Kalaycı, bir otelde düzenlenen MHP 28. Dönem Konya Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda, teşkilatların seçime hazır olduğunu dile getirdi.

Seçime 1 ay kaldığını anımsatan Kalaycı, bu süreçte parti kadrolarının ve milletvekili adaylarının yoğun çalışma yürüteceğini vurguladı.

Kalaycı, MHP'nin Türkiye'yi karşılıksız sevenlerin buluşma yeri olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birileri soğan sevdalısı olabilir. 'Soğan, patates' diyorlar. Bekle, bir ay sonra soğanın cücüğünü de yersin. Fiyatları düşecek. Cumhur İttifakı, vatan, millet ve bayrak derdinde, bunlar soğan derdinde. Bir de diyorlar ki; 'Gemileri mi yiyeceğiz?' Bu nasıl anlayış. Yani herkes gıpta ediyor, Türk milleti gurur duyuyor. TCG Anadolu Gemisi, dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük savaş gemisi. Bundan gurur duymak lazım."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu yeni anayasamıza da kavuşacağız"

Seçimde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha ve açık ara seçtireceklerini anlatan Kalaycı, şunları kaydetti:

"İnşallah MHP'nin oy oranını ve milletvekili sayısını tarihi seviyelere çıkaracağız. Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki sayısını inşallah nitelikli çoğunluğa, anayasayı bile değiştirebilecek güce sahip kılacağız. Çünkü Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bunun taslağını hazırladık. İnşallah önümüzdeki dönem yeni anayasamıza da Türk milletine yakışır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu yeni anayasamıza da kavuşacağız."

Programda öz geçmişleri okunan milletvekilleri adayları kendilerini tanıttı.