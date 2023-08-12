MHP Kırşehir İlçe Kongre Tarihleri Belirlendi

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, ilçe kongre tarihlerinin belirlendiğini açıkladı. Kongrelerde tek adayla gidileceği belirtilirken, il kongresi ve büyük kurultayın da Eylül ayında gerçekleştirileceği ifade edildi.

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, ilçe kongre tarihlerinin belirlendiğini bildirdi.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, MHP ilçe kongrelerini bu ay başarıyla tamamlayacaklarını belirtti.

Eylülde de il kongresini gerçekleştireceklerini, ardından da büyük kurultayın yapılacağını aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"MHP olarak Kırşehir'in merkez ve 6 ilçesinde genel merkezimizle istişarelerimiz sonucu kongre tarihlerini belirledik. Kongrelerde tek adayla gideceğiz. 18 Ağustos'ta Yasin Berktaş'ın tek aday olduğu merkez ilçe kongremizi yapacağız. Aynı gün Akpınar'da Sami Atalay ve Akçakent'te ise Aziz Bedir'in tek adaylığında kongrelerimiz olacak. 19 Ağustos'ta Kaman'da Kenan Elvan ve Mucur'da Ali Rıza Budak'ın tek adaylıklarında kongrelerimiz yapılacak. 20 Ağustos'ta da Çiçekdağı'nda Ahmet Hikmet Erdoğan ve Boztepe'de Musa Ceylan'ın tek adaylıklarında gerçekleştireceğiz."