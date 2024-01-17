MHP, Kilis ve Uşak ile 53 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP), Kilis ve Uşak ile 53 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 4'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 2 il ve 3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Kilis Belediye başkan adayı Hasan Kara, Uşak Belediye başkanı adayı ise Sezer Ateş oldu.