MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir oyunu kullandı

MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı. Oyunu, eşi Esma Demir ile Ayşe Güllü Çetin İlkokulu'ndaki 1024 nolu sandıkta kullanan Demir, sandık görevlileri ile bir süre sohbet etti. Demir, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.