MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir Mazbatasını Aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde MHP'den Kilis milletvekili seçilen Mustafa Demir, mazbatasını aldı.

Demir, Kilis Adliyesi'nde mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Mustafa Sopacı'dan aldı.

Demir, seçimde kendilerine güvenen ve meclise gönderen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, kendisine verilen görevin sorumluluğuyla hareket edip kenti daha ileri noktalara taşıma gayretinde olacağını kaydetti.