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MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, mazbatasını aldı

MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, mazbatasını aldı

Politika Haberleri

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) milletvekili seçilen Mustafa Demir, mazbatasını aldı. Kilis Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna parti üyeleriyle birlikte gelen Demir, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden ( Mhp ) milletvekili seçilen Mustafa Demir, mazbatasını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP'den Kilis milletvekili seçilen Mustafa Demir, Kilis Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna parti üyeleriyle birlikte gelerek mazbatasını aldıktan sonra kendisini destekleyenlere teşekkürlerini ileten Milletvekili Demir, "Bu saatten sonra memleketimize neler yapacağız onları konuşacağız. Şehrimize memleketimize hayırlı uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum, Allah herkesten razı olsun gözleri arkada kalmasın" dedi.

Mazbatasını alan Milletvekili Demir, törenin ardından konferans salonunda mazbatasını aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Demir Milletvekili Kilis MHP Politika Haberler

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