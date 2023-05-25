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MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, mazbatasını aldı

Politika Haberleri

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP'den Kilis milletvekili seçilen Mustafa Demir, mazbatasını aldı. Kilis Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna parti üyeleriyle birlikte gelerek mazbatasını alan Demir, konuşmasında memleketine neler yapacaklarını konuşacaklarını belirtti.

MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, mazbatasını aldı

KİLİS 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden milletvekili seçilen Mustafa Demir, mazbatasını aldı.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde MHP'den Kilis milletvekili seçilen Mustafa Demir Kilis Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna parti üyeleriyle birlikte gelerek mazbatasını aldıktan sonra kendisini destekleyenlere teşekkürlerini ileten Milletvekili Demir, "Bu saatten sonra memleketimize neler yapacağız onları konuşacağız. Şehrimize memleketimize hayırlı uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum, Allah herkesten razı olsun gözleri arkada kalmasın" dedi.

Mazbatasını alan Milletvekili Demir, törenin ardından konferans salonunda mazbatasını aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Okan Genç - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Mustafa Demir Milletvekili Kilis Politika Haberler

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