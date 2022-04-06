MHP'li Ersoy ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi - Haberler

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MHP'li Ersoy ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP'li Ersoy ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Geçtiğimiz gün MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un parti tüzüğünün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirmişti. Bugün MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Halil Öztürk, MHP'li Ersoy'un disiplin işlemleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Öztürk, Ersoy'un parti tüzüğünün 78. maddesinin 4-c, 4-e, 4-i bentleri ile 81. maddesi uyarınca tedbirli olarak parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması için Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini ve Ersoy hakkında disiplin işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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