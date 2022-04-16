- MHP Kayseri Milletvekili Ersoy partisinden istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy:

"Davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum"

KAYSERİ - Yaptığı açıklamalar nedeniyle partisinin disiplin kuruluna sevk edilen Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar nedeniyle kesin ihraç talebi ile disipline kuruluna sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, partisinden istifa edeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ersoy, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey'e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" dedi.