MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, 14. Olağan İl Kongresi'nde aday olacağını açıkladı

MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, partisinin 14. Olağan İl Kongresi'nde aday olacağını açıkladı.

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Demirezen, 17 Temmuz'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oluruyla bulunduğu göreve atandığını söyledi.

Bu süreçte vatandaşların ilgi ve teveccühüyle karşılaştığını anlatan Demirezen, göreve gelişlerinin ardından 16 ilçe teşkilatının kongrelerini 2 gün içerisinde tamamladıklarını vurguladı.

Demirezen, şunları kaydetti:

"Heyecan ve samimiyetimle çıktığımız bu yolda şimdi de partimizin 14. Olağan İl Kongresi'ni inşallah 17 Eylül Pazar günü saat 11.00'de Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kongremize, genel merkezimizin ve teşkilatımızın desteğiyle tek aday olarak gireceğim. Şahsıma olan destek ve teveccühlerden dolayı liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir, milletvekilimiz Baki Ersoy, Ülkü Ocakları İl Başkanımız Ali Çelik, değerli ilçe başkanlarımız ve yöneticiler ile kıymetli belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ülkücü milliyetçi hareketin her bir ferdinin desteğiyle tek aday olarak gideceğim kongremize tüm dava arkadaşlarım ve hemşerilerimi davet ediyorum."

Demirezen, Cumhur İttifakı ruhuyla Türk ve Türkiye huzuru için canla başla çalışacaklarını da sözlerine ekledi.