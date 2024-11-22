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MHP Kayseri İl Başkanı Kalın'dan Medya ve Tarım Vurgusu

MHP Kayseri İl Başkanı Kalın'dan Medya ve Tarım Vurgusu
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MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, basın toplantısında partinin Kayseri'deki rolünü vurgulayarak, medya denetimine önem verdiğini ve tarım sektöründeki sorunlara çözüm bulma hedefinde olduklarını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, basın mensuplarıyla düzenlediği toplantıda; "Kayseri'nin en büyük partisiyiz, bunu söylerken de oy oranından bağımsız olarak söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi; ülkemizin veya ilimizin ne kadar dara düştüğü durum varsa hepsinde kayıtsız, şartsız, oy hesabı gütmeden elini değil vücudunu taşın altına koyan bir partidir. Bizler de Kayseri'de bu anlayışı devam ettirme gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Basın mensuplarıyla tanışma toplantısında bir araya gelen MHP İl Başkanı Kalın; "Bilindiği üzere ülkemizin kurumları yasama, yürütme, yargı olarak belirlenmiştir. Yasama kanun çıkartır, yürütme kanunu uygular, yargı da bunu denetler. Ama aynı denetimi milletin nezdinde yerine getiren de medyadır. Dolayısıyla yasama, yürütme, yargıdan sonra medya ve basının da eklenmesi gerektiğini düşünen bir anlayışa sahibim. Medyamızın halkımızın dolaylı yoldan değil doğrudan gerçek ve doğru bilgiyi yayınlamasını MHP olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 55 yıldır Kayseri'de aktif siyasi faaliyet yürüten bir partinin mensuplarıyız. Kayseri'nin en büyük partisiyiz, bunu söylerken de oy oranından bağımsız olarak söylüyorum. Çünkü hemşehrilerimizin de takdir edeceği üzere Milliyetçi Hareket Partisi; ülkemizin veya ilimizin ne kadar dara düştüğü durum varsa hepsinde kayıtsız, şartsız, oy hesabı gütmeden elini değil vücudunu taşın altına koyan bir partidir. Bizler de Kayseri'de bu anlayışı devam ettirme gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı. Göreve geldiklerin itibaren yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Kalın; "Çiftçilerimizin, sulama birliklerimizin ve sulama kooperatiflerimizin elektrik borçlarıyla alakalı ciddi problemlerin olduğunu gördük. Her ne kadar şehir merkezindeki vatandaşlarımız çok haberdar değilse de taşrada çok ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılıkla uğraşılmaktadır. 5 bin çiftçisi olan Yeşilhisar'ın da, 12 bin çiftçisi olan Develi'nin de bu problemleriyle alakalı gerekli girişimleri yapacağımızın taahhüdünü duyurmak istiyorum" diye konuştu.

"Olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadık"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin; PKK'lı terörist başı Abdullah Öcalan'ın mecliste PKK'nın silah bıraktığını açıklaması çağrısına da değinen MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; "Bu çıkışın noktasında sadece 'Apo çıksın, mecliste grup toplantısında konuşsun' sözünü tırnak içerisinde alırsak halkımızı da kendimizi de yanıltmış oluruz. Sonrasında 3 grup toplantısı daha gerçekleştirildi. 3 grup toplantısında da liderimiz terörle mücadeleden taviz verilmeyeceğini, bu sorunun çözümünün eğer isteniyorsa bu şekilde olabileceğini ve Öcalan'ın adını da terörist başı olduğunu defalarca dile getirdi. Haliyle vatandaşımız da bunu takip etti, bize dönüşleri 'Devlet Bahçeli böyle bir çıkış yapıyorsa bunu değerlendirmek lazımdır. Vardır bir bildiği' şeklinde oldu. Olumsuz noktada da bir tepkiyle karşılaşmadık" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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