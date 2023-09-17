MHP Kayseri 14. Olağan İl Kongresi'nde Seyit Demirezen yeniden başkan seçildi
MHP Kayseri 14. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Seyit Demirezen, yeniden başkanlığa seçildi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemi başladı. Kongreye tek liste ile giren Demirezen, 506 oyun tamamını aldı.
MHP Kayseri 14. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Seyit Demirezen, yeniden başkanlığa seçildi.
Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılan 14. Olağan İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Seyit Demirezen, yeniden başkanlığa seçildi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayım işlemi başladı. Kongreye tek liste ile giren Demirezen, 506 oyun tamamını aldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika