MHP Karamürsel İlçe Başkanı Adnan Göktekin Güven Tazeledi
Politika Haberleri
MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde, mevcut başkan Adnan Göktekin güven tazeledi. Kongrede 162 delegenin oyunu alan Göktekin, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
MHP Karamürsel İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde, mevcut başkan Adnan Göktekin güven tazeledi.
Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongrede 162 delegenin oyunu alan Adnan Göktekin, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.
Kongreye, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Karamürsel Belediyesi Başkanı İsmail Yıldırım ve partililer katıldı.
Kaynak: AA / Melih Palas - Politika