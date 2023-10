MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu: Partimiz Karabük'te Her Alanda Aktif Olacak

MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, kongre sürecinden, yaptıkları ve yapacakları çalışmalardan bahsederek partinin kentte her alanda aktif olarak yer alacağını belirtti.

MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Gedikoğlu, " Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Teşkilatlarımız, partimiz, genel merkezimiz buna hat safhada önem gösteriyor, özen gösteriyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin her yerde var. Cumhur İttifakını önemsiyoruz. Cumhur İttifakı ile birlikte her daim güç birliği içerisinde bütün sorunlara başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere sorunlara çözüm arıyoruz" dedi.

Kongre süreci öncesinde yapmış oldukları çalışmalardan bahseden Gedikoğlu, kongre sonrasında da partiye ziyaretlerin devam ettiğini ifade etti.

İl ve ilçelerde ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Gedikoğlu, seçim gelmeden ziyaretler gerçekleştirmenin ilk olacağını ifade ettiği konuşmasında "Seçim olmadan esnafımıza da, gitmemiz gereken yerleri de ziyaret ediyoruz. Bu böyle olması gerekiyor. Halkımızda da STK'larında 'Seçim mi var, geldiniz' konusunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Sanki seçim başlamış edasıyla her tarafta ulaşmaya çalışıyoruz. Partimizde herhangi bir kırgınlık, dargınlık yoktur. Varsa da en kısa zamanda telafi ve tamir edilme şeklinde eski haline getirilecektir" diye konuştu.

Gedikoğlu, Ovacık'taki yangınlarda samanlıkları zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gedikoğlu, vatandaşların her alanda MHP'yi göreceğini ifade ettiği konuşmasında, "Her il başkanı başarılı olmak ister. Ben de başarılı olmak istiyorum. Başarılı olmak için de yapabilecek bütün çalışmaları hat safhada yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra Karabük'ün her yerinde olacak. Milliyetçi Hareket Partisi bakılan her yerde olacak. Bunu da yapacağımız çalışmalarla, dokunacağımız yerlerle, ileriye dönük ortaya çıkartacağımız yeni fikirlerle Karabük halkı da bunun farkına varacak. Diğer partiler de bunun farkına varacak" dedi.

"Bu maçın henüz nasıl oynanacağına karar vermediler"

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt'ın 'Karabük'te yerel seçimleri 7-0 alacağız' şeklindeki açıklaması sorulan Gedikoğlu, Başkan Salt'ın Cumhur İttifakı'nı kastetmiş olabileceğini kaydettiği açıklamasında şunları söyledi: "İttifak ortağımız Başkan Ferhat Bey zannediyorum Cumhurbaşkanımızın konuşmasını ya dinlemediydi ya duymadıydı ya da yanlış bilgi verildi. Benim yönetici arkadaşlarım bu tür olaylarda hiç bana yanlış bilgi vermiyorlar. Benim yanlış konuşmama sebep olmuyorlar. Tabi ki bir il başkanı göreve geldiğinde iddialı konuşmalı. Bu bir halı saha maçı değil. 7-0, 5-2, 4-3. Henüz başlayan bir maç yok. Maç ne şekilde başlarsa kimin yeneceğine karar veririz o zaman. Henüz maç başlamadı. Yukarıda federasyon yani sayın genel başkanlar bu maçın henüz nasıl oynanacağına karar vermediler. Maç oynanmaya başladığında biz antrenörlerimizle karar verip en iyi şekilde bunu oynamaya çalışırız. İttifak ortağımızdır. Ben Ferhat Bey kardeşimizin bunu kesinlikle 'Cumhur İttifakı olarak 7-0 alacağız' dediğini düşünüyorum." - KARABÜK