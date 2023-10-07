MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu Basın Mensuplarıyla Buluştu

MHP Karabük İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek kongre süreci ve parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MHP Karabük İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi'nde İl Başkanlığına getirilen Cenk Gedikoğlu, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gedikoğlu, Safranbolu ilçesindeki bir kafede düzenlenen toplantıda, kongre sürecinden sonra basını bilgilendirmek ve yaptıkları çalışmaları anlatmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

MHP'nin çok köklü bir parti olduğunu belirten Gedikoğlu, "Her il başkanı başarılı olmak ister. Ben de başarılı olmak istiyorum. Başarılı olmak için de parti teşkilatlarımızla yapabilecek bütün çalışmaları hat safhada yapacağız. Bundan sonra MHP, Karabük'ün her yerinde olacak." dedi.

Cumhur İttifakı ile daha iyi çalışmalara imza atacaklarından emin olduklarını ifade eden Gedikoğlu, MHP'nin kimseyle kavgasının olmadığını sözlerine ekledi.