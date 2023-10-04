MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları Birimine Derya Saatçioğlu Atandı

MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) biriminden sorumlu İl Başkan Yardımcılığına Derya Saatçioğlu atandı.

MHP İl Başkanlığında düzenlenen İl Başkanı Adem Yurdagül'un de katıldığı toplantıda mevcut başkan Songül Karaca görevini Derya Saatçioğlu'na devretti.

Derya Saatçioğlu burada yaptığı konuşmada, evli ve 3 çocuk annesi olduğunu ifade ederek, "Özel sektörde sağlık alanında hizmet vermekteyim psikoloji alanında da öğrenim görmekteyim. Bugün, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı olarak burada sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle, bana bu görevi layık gören başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda, önceki dönem KAÇEP Başkanımız Songül hanıma da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği ve güveniyle bu görevi devralmanın sorumluluğunu taşıyorum. Kadınlarımızın haklarını savunmak, toplumda daha güçlü bir ses oluşturmak ve ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları olarak, kadınların sosyal, ekonomik ve siyasi hayatta daha aktif rol almasını hedeflediklerini belirten Derya Saatçioğlu, "Kadınlarımızın güçlenmesi, toplumun güçlenmesi demektir. Bu doğrultuda, eğitim programları, seminerler ve projeler düzenleyerek kadınlarımızın bilinçlenmesine ve yeteneklerini geliştirmesine destek olacağız. Siz değerli üyelerimizin katkıları olmadan bu hedeflere ulaşmamız mümkün değildir. Birlikte çalışarak, daha güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları oluşturacak ve kadınlarımızın sesini daha gür bir şekilde duyuracağız. Sizlere güveniyorum ve her birinizin yeteneklerine inanıyorum" diye konuştu. - ERZURUM