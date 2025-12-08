Haberler

MHP İzmir İl Başkanlığı şehit ailesi ve gazi ziyaretlerini sürdürüyor

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, şehit ailesi ve gazilere yönelik ziyaretlerin sürdüğünü belirtti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" vurgusuyla Türk Yüzyılı'nda "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Bu hedefin büyük bir inanca dönüştüğünü kaydeden Şahin, şunları ifade etti:

"Biz şehit ve gazi ailelerimizle her zaman birlikteydik, birlikteyiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin niçin canını devletimize ve milletimize siper ettiğini, şanlı al bayrağımıza kan verdiklerini, inançlarını ve mukaddes mücadelesini biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde devletimizin yanında olduklarını görmek, aynı hedefe doğru birlikte yürümek gerçekten çok anlamlı."

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Politika
