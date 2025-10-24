MHP İzmir İl Başkanlığı'ndan 'Hayırlı Günler Komşum' Programı

MHP İzmir İl Başkanlığı, 30 ilçede "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" programlarını başlattı.

MHP İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla tüm yurtta uygulanan programlar kapsamında komşular, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve esnaf ziyaret edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, faaliyetlerin genel amacının milleti meydana getiren bütün kesimleriyle bir araya gelmek olduğunu belirtti.

MHP'nin her zaman halk içinde siyaset yaptığını aktaran Şahin, "Bizim için asıl olan halkımızın derdiyle dertlenmek, insanımızı anlamak, dilek ve beklentilerine karşılık bulmaktır. Ülkemizin derdi sadece siyasi meselelerimiz değildir. Toplumsal ve ekonomik meseleleri de çok önemsiyor, bu meseleleri paylaşmak için bir araya gelmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.