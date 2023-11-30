Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, İzmir'in yerel sorunlarını yerel yönetim çalıştayında masaya yatıracak.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2 Aralık Cumartesi günü yapılacak çalıştaya üniversite, oda, borsa, birlik, sendika, vakıf temsilcileri ile şehircilik alanında uzmanlar, gazeteciler katılacak.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, hedeflerinin İzmir'in sorunlarını, sorunları yaşayan insanlarla konuşmak, yetkin ve uzman temsilcilerle çözüm yolları bulmak olduğunu belirtti.

İzmir'in yaklaşık çeyrek asırdır aynı siyasi gelenek tarafından yönetildiğini, yerel olarak da bu yönetim tarzının şehre bir şey kazandırmadığını ifade eden Şahin, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İzmir'in geleceğini aydınlatacağına inandığını kaydetti.

Şahin, çalıştaya Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, İzmir Küçük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, İzmir Ticaret Borsası, Türkiye Kamu Sen, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı, Ege, Katip Çelebi, Dokuz Eylül ve Demokrasi üniversiteleri, MHP İzmir teşkilatları, İzmir Ülkü Ocakları, Ülkücü Teknik Elemanlar Derneği temsilcileri ile şehir plancıları, altyapı ve kamu yönetimi uzmanları ile gazetecilerin katılacağını aktararak, "Ortak akılla ve bilgiyle çözüme kavuşturacağımız meseleleri masaya yatırmak istedik. Önemli sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.