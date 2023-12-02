MHP İzmir İl Başkanlığı Çalıştayı: İzmir'in Sorunları ve Çözüm Önerileri Ele Alındı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda, İzmir'in sorunları ve buna yönelik çözüm önerileri ele alındı. Üniversite, iş dünyası, sendika temsilcileri ve şehircilik alanında uzmanlar toplantıya katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda, İzmir'in sorunları ve buna yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Balçova Termal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya üniversite, iş dünyası, sendika temsilcileri ile şehircilik alanında çalışan uzmanlar katıldı.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, kentin sorunlarını konuşmak ve uzman temsilcilerle çözüm yolları bulmak için bir araya geldiklerini belirtti.

İzmir'in yaklaşık çeyrek asırdır aynı siyasi gelenek tarafından yönetildiğini ama CHP'li belediyelerin kente bir şey katmadığını iddia eden Şahin, şunları kaydetti:

"Sizlerin ve bizlerin bu şehrin daha yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla çözüm üretme mecburiyeti vardır. Çünkü CHP zihniyetinin insana hizmet, şehre hizmet gibi bir kaygısı yoktur. 1950'lerde baraj yapılırken 'Kurbağa mı yüzdüreceksiniz', yol yapılırken 'Uçak mı indireceksiniz?' diyen zihniyettir CHP zihniyeti. Dünyanın en güzel coğrafyasında en güzel şehrinde yaşıyoruz. Bu kadar güzelliklere sahip bir şehirdeyiz. Ama İzmir yeşil alan ortalamasında Türkiye'nin en sonuncu şehri. Bir sorunlar yumağı halindeyiz. Bu güzel şehre sizler de akademisyenler, toplum önderleri, iş insanları olarak katkı koymanızı, yerel seçimlere ışık tutacak katkılar koymanızı temenni ediyorum."

Gazze'de yaşanan saldırılara da değinerek İsrail'e tepki gösteren Veysel Şahin, "Türk güçlenmedikçe, Türk söz sahibi olmadıkça bu coğrafyaya ne adalet ne insanlık ne de rahat gelecek." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar kentin sorunları ve çözüm önerilerini paylaştı.