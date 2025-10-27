MHP İzmir İl Başkanlığı 400'ü Aşkın Ziyaret Gerçekleştirdi

MHP İzmir İl Başkanlığı, "Hayırlı Günler Komşum" ve "Derdin Derdimizdir" programlarıyla 400'ü aşkın ziyaret ve toplantı gerçekleştirdi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla uygulanan program kapsamında komşular, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, esnaf ve muhtarlar ziyaret ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İl Başkanı Veysel Şahin, 30 ilçede birçok insana ve kuruma ulaştıklarını, faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Şahin "Hemşehrilerimizin siyasi gündemimiz ile ilgili tavrı çok net. Ülke bütünlüğünü, cumhuriyet değerlerimizi ve manevi kıymetlerimizi son derece önemsiyor. Dertleştiğimiz konular arasında zorluklara birlikte nasıl göğüs gereceğimizi konuşuyoruz. Bugün itibarıyla 400'ün üzerinde ziyaret ve sohbet toplantısı gerçekleştirdik. Bu sayı her geçen gün farklı farklı alanlara ulaşarak artacak. Gece gündüz demeden bu programları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.