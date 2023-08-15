MHP İzmir İl Başkanlığı 10 İlçede Kongrelerini Tamamladı

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe kongrelerinde yaptığı konuşmada, önümüzdeki yerel seçimlerin MHP'nin zafer seçimleri olacağını belirtti. İlçe kongrelerine MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve İzmir Milletvekili Soner Erkan Yıldız da katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, 10 ilçede kongrelerini tamamladı. Coşku ile geçen ilçe kongrelerin de konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "İzmir il teşkilatı olarak kongre salonlarında sergilediğiniz birlik ve beraberlik şuuru göstermektedir ki önümüzdeki yerel seçimler MHP'nin zafer seçimleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız ve İzmir İl Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının iştirak ettiği ilçe kongreleri coşkulu ve yoğun bir katılımla sürüyor. İl Başkanlığının hazırladığı kongre takvimine göre geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü Karaburun, Balçova, Foça, Dikili, Kınık, Güzelbahçe, Urla, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçe kongreleri tamamlandı.

"Birbirlerine düştüler"

İlçe kongrelerinde ilgiyle karşılanan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, yaptığı konuşmalarda, "Kavanozdaki balık misali denizi düşünemeyen Zillet İttifakı ortakları, kavanoz kırılınca birbirine düşmüş, kavgaları bütün Türkiye'de alay konusu haline gelmiştir. ABD'sinden Fransa'sına, Almanya'sından İngiltere'sine tüm dünyanın müdahil olmaya çalıştığı, FETÖ'sünden PKK'sına tüm terör örgütlerinin destek açıklaması yaptığı, teröristlerin geri dönüş biletlerini hazır edecek kadar güvendiği toplum zararlılarının balonu patlamış, çift başlı kartaldan ilham alan Anadolu feraseti ithal şehvet pazarlamacılarına dur demesini bilmiştir" ifadelerini kulandı.

"İnanıyoruz ki bu birlik yerel seçimlerde MHP'nin en büyük zafer kaynağı olacaktır"

Kongrede partililere seslenen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "14 ve 28 Mayıs seçim süreçlerinde gördük ki karşımızda sadece yarıştığımız siyasi partiler yok. Türkiye'nin ilerlemesini durdurmak, gelişmesini yavaşlatmak ve gücünü kırmak isteyen küresel organizasyonlar var. O günleri hep birlikte yaşadık. Sizler de ilçelerinizde büyük zorluklar ve engellemeler gördünüz. Ama hepsini aştınız. Hep birlikte omuz omuza vererek, milli mücadelemize bir yeni sayfa daha eklediniz, Milletimizin lider ülke Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için büyük çaba gösterdiniz ve partimizin onurunu çiğnetmediniz. Şimdi o günlere bakarak kendimde ve sizlerde daha güçlü bir mücadele azmi görüyorum. Yerel seçimleri kazanma gayreti görüyorum. İnanıyoruz ki bu birlik yerel seçimlerde MHP'nin en büyük zafer kaynağı olacaktır" dedi.

"Diyar Diyar İzmir diyeceğiz"

Katıldığı bütün ilçe kongrelerinde yaklaşan belediye seçimlerinin önemini vurgulayan Başkan Şahin, "Yerel seçimler yolunda ilçe teşkilat kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Omuz omuza ve gönül gönüle gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz yerel seçimler öncesi karargah hazırlıklarımızdır. Buradan çıktından sonra ilçelerimizdeki tüm ülküdaşlarımız bulundukları her mahalde seçim hazırlıklarını sürdürecektir. Muhterem Liderimizin başlattığı "Diyar Diyar Anadolu" kampanyası gereğince tüm irademiz ve gücümüzle harekete geçiyoruz" şeklinde konuştu.

"İzmir MHP diyecek"

Genel merkezin talimatları istikametinde her ilçede çalışma başlattıklarının altını çizen Başkan Şahin, "Son iki günde gerçekleştirdiğimiz ilçe kongreleri göstermiştir ki, hemşehrilerimizin partimize desteği, güven ve inancı her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki İzmir bu defa MHP diyecek ve partimize teveccühünü arttıracaktır. Hepimizin gördüğü gibi partimize katılımlar hızla artıyor işte bugün Ödemiş'te yüz kişi partimize katıldı. Bu, bizim gücümüzdür. İnsanımızda bulduğumuz karşılık ve destek en büyük güç kaynağımız olacaktır" diye belirtti.

Ödemiş'te anlamlı devir teslim

MHP İzmir'in ilçe kongrelerinde anlamlı anlar da yaşandı. Ödemiş İlçe Başkanı Oktay Akıllı, görevini Ceyhun Kınlı'ya bıraktı. Devir teslim törenini İl Başkanı Veysel Şahin gerçekleştirirken duygulu anlarda yaşandı. Çok kalabalık bir partili heyetin takip ettiği kongrede İl Başkanı Şahin, ilk önce eski başkan Oktay Akıllı'nın elini öptü. Daha sonra halef selef ilçe başkanlarını yanına çağıran Şahin, "Sizler bugün ülkücü şuurun, ülkücü tavrın, ülkücü erdemlerin ve ülkücü iradenin en güzel örneğini verdiniz. Bayrak nöbeti devir teslimini bizlere yakışır bir şekilde gerçekleştirdiniz. Tüm arkadaşlarımız gibi sizlerle gurur duyuyorum" diye konuştu. - İZMİR