MHP İzmir Balçova İlçe Başkanlığı Kongresinde Yeni Yönetim Seçildi

MHP İzmir Balçova İlçe Başkanlığı kongresinde Doç. Dr. Ercan Karabulut yeni yönetime seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir Balçova İlçe Başkanlığı 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu, Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Doç. Dr. Ercan Karabulut, Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız, çok sayıda sivil toplum örgütü mensubu ve delegeler katıldı. Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un eşi Doç. Dr. Ercan Karabulut, Fazıl Şahin'in başkan seçildiği yeni yönetime adını yazdıranlar arasında yer aldı.

Balçova ilçesinde sevilen Doç. Dr. Karabulut, "Teklif gelince geri çevirmek olmazdı. MHP gibi ülkenin sigortası konumundaki partimizde görev almaktan onur duydum. Zaten kıymetli eşim Aysun Hoca da gençlik yıllarından beri partimizin içerisinde yer aldı. Partiye hiçbir zaman uzak değildik. Bizler tarihlerden beri ülkemize, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkmış ve bu şuurda değerleri koruyan bir soydan geliyoruz. Bu değerlerin çok erken yaşlarda bilincinde olduk. Gelecek nesillere de aşılamamız gerekiyor. Başka bir Türkiye yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Ne mutlu Türküm diyene'" dedi. - İZMİR