MHP, İYİ Parti'nin Atılan İpisini Aldı
MHP, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında fırlattığı ipi alarak Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin makam odasına astığını açıkladı.
Mhp : GENEL BAŞKANIMIZ, İPİ MAKAM ODASINA ASTI
Mhp, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında kürsüden fırlattığı ipi aldıklarını açıkladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İYİ Parti grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye makam odasına koyması gerekçesiyle atılan ipi aldık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, ipi makam odasına astı" denildi.