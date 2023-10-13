MHP Isparta Milletvekili Sönmez: PKK Kürt kardeşlerimizin haklarını gasp etmiş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Milletvekili H. Basri Sönmez, Yüksekova ilçesini İstanbul'u dolaştığı gibi dolaştığını belirterek, "Hani yıllardır PKK ve PKK'nın siyasi uzantıları 'biz Kürt halkının hakkını savunuyoruz' diyorlardı ya tam tersi yıllardır Kürt kardeşlerimizin haklarınız gasp etmişler" dedi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda MHP Hakkari İl Başkanlığının yapılan 3. olağan kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hakkarililere gönderdiği mesajın okunmasının ardından MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan MHP Isparta Milletvekili H. Basri Sönmez, Yüksekova teşkilatıyla bir araya gelerek toplantı yaptıklarını belirterek, "Artık beynimizdeki ön yargıları yıkma zamanı geldi. PKK ve siyasi uzantıları yıllardır Kürt kardeşlerimizin hakkını gasp etmişler. Yüksekova ilçesini İstanbul ilini dolaştığım gibi dolaştım. Hakkari ve Yüksekova'daki vatandaşlarımızın ne kadar kadirşinas olduğunu ve kardeşimiz olduğunu gördüm. Her yerde bizi misafir etmek istediler ve şunu söylüyorum. Hani yıllardır PKK ve PKK'nın siyasi uzantıları 'biz Kürt halkının hakkını savunuyoruz' diyorlardı ya tam tersi yıllardır Kürt kardeşlerimizin haklarınız gasp etmişler" dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu ise 3 hilali taşıyan değerli Hakkarililere cani gönülden teşekkür ettiğini belirterek, "Hamd olsun bekamıza yöneleni alaşağı etmek için Hakkarili her zaman milli bir tavır sergilemiştir. Ne mutlu ki Milliyetçi Harekat Partisi Hakkari teşkilatımız vatanseverlerin, milliyetçilerin gür sesini her zaman duyurmuştur. Ben ve Isparta Milletvekili H. Basri Sönmez, Hakkarililerin hizmetindeyiz. Bizi bir milletvekilleri olarak görsünler" dedi.

48 delegenin oy kullandığı seçimlerde MHP Hakkari İl Başkanlığına Fatih Öztepe seçildi.

Kongreye MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, MHP Isparta Milletvekili H. Basri Sönmez, AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Adnan Öveç, AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Demir ve partililer katıldı. - HAKKARİ