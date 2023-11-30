Üye Girişi
Haberler

MHP İl Genel Meclisi aday adayı Susam Sert, vatandaşları ziyaret ediyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kırşehir'de MHP'den İl Genel Meclisi aday adayı olan Susam Sert, vatandaşları tek tek ziyaret ederek destek istiyor. Sert, projelerini hayata geçirerek kente farklılık katmayı hedefliyor.

Kırşehir'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ( Mhp ) İl Genel Meclisi Üyeliği için aday adaylığı başvurusunda bulunan Susam Sert, vatandaşların tek tek ziyaret ederek, gönüllülerini fethediyor.

Kırşehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir kurumda öğretmen olarak görev yapan 33 yaşındaki Susam Sert, mesleğinden istifa ederek, MHP'den İl Genel Meclisi aday adaylığı için başvuruda bulundu. Başvurusunun ardından çalışmalarına hız veren Sert, Kırşehir'de vatandaşları ziyaret ederek, kendisine destek istiyor. Evli ve 2 çocuk annesi Susam Sert, meclis üyesi seçilmesi durumunda kente farklılık katmak için projelerini bir bir hayata geçireceğini söyledi. Vatandaşların sorunlarını gidermek için aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu kaydeden Sert, "Sosyal, kültürel ve eğitim alanında projelerim var. Kadınlarımızın, kızlarımızın, gençlerimizin sorunlarını gidermek için buradayım. 3 hilalin altında çalışmaya devam edeceğim. Partime ve halkıma hizmet edeceğim. Seçilsem de seçilmesem de halkıma hizmet için buradayım. Her şartta onlara hizmet edeceğim. Parti adaylığımı bayan olarak başvurumu iyi karşıladı. İl genel meclis üyesi olarak tek bayan olarak tek adayım. Tüm ile hitap etmek istiyorum. Burası tüm ili karşılıyor. Vatandaşların tüm sorunlarını kapsıyor. Daha rahat çözüme ulaşabileceğimi düşünüyorum. Ben her kesime ulaşılamadığını düşünüyorum. İlimizde ücra yerler var. Onlara ulaşmak için aday adayı oldum" ifadelerini kullandı.

"Hizmet için buradayım"

Engelliler için de projeleri olduğunu kaydeden Susam Sert, "Onlar da bazı hizmetlerden geri de kalıyor. Onların sorunlarını çözmek için de aday adayı oldum. Partim adına hizmet için buradayım. İlimizde vatandaşlarımızı da ziyaret ediyorum. Onların ilgisi güzel. Bu beni gururlandırıyor. Ben hizmet için buradayım. Bayanların adına, esnaflarımızın, çalışanlarımızın adına buradayım. İnşallah olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Projelerim hazır. Devam eden projelerimde var. Onları da kısa zamanda sonuçlandıracağım. Partimizin de büyük desteğini alıyorum. Her konuda arkamdalar. Partimiz kadınlara çok büyük destek sağlıyor ve her konuda onların arkasında duruyorlar" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir MHP Engelliler Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek? Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var? Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title