MHP İl Başkanı Yurdagül; 'Bunlar terör ittifakı'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini PKK ve HDP de kabul ettiğine göre; gerisi, eğer varsa vicdanları bunların peşinden gidenlere kalmış" dedi.

HDP ile Yeşil Sol Parti'nin başını çektiği ittifakın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen açıklamasıyla birlikte Millet İttifakı'nın maskesi tamamen düşmüş oldu. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Türkiye'de gözünü Cumhur İttifakına karşı hırs, kin ve nefretle bürümüş bir kesimin bulunduğunun altını çizdi. Yurdagül, "Üstelik bu kesim, peşlerine takılıp gittikleri siyasi partiler ve liderleri tarafından sürekli kandırılmış ve yalanlarla karşı karşıya bırakılmış bir kesim. Kandırılmaya ve aldatılmaya alışık oldukları için de, doğruları işitmek hiçbir zaman işlerine gelmedi. Biz başından beri 'Millet İttifakı terörle işbirliği içerisinde' dedikçe, onlar inkar edip durdu. Sonunda ne oldu? Bizzat eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin en yetkili ağzı çıktı ve seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini resmen açıkladı. Bu saatten sonrası, eğer varsa vicdanları bunların peşinden gidenlere ve gidecek olanlara kalmış. Terörle ve teröristlerle aynı safta yürüyor olmaktan rahatsız olmuyorlarsa, bu da onların bileceği iş. Bize milli duruşunu her zaman göstermiş olan aziz milletimiz yeter" diye konuştu.

Yurdagül Ateş Püskürdü

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından olan Murat Karayılan'ın yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu ve PKK ilişkisini gözler önüne serdiğini dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, "Bu terörist bir de çıkmış PKK'nın Türkiye'yi bölmek değil, değiştirmek ve dönüştürmek istediğini söylüyor. Türkiye'ye özerklik getirmek istediklerini ifade ediyor. Atatürk'ün partisi olan CHP ve CHP'nin ardından yürüyenler bu küstahlığı eğer ki kabul edebiliyorlarsa, bu onların şeref, milli namus ve haysiyetlerine kalmış! Kendilerini milliyetçi ve muhafazakar olarak tarif etmelerine rağmen İP'in ardında savrulup duranlar, PKK'lılar ile aynı Cumhurbaşkanı adayını destekleyecek olmakta eğer bir sakınca görmüyorlarsa, bu onların vicdanlarına, şeref ve onurlarına kalmış! Millet İttifakına destek verenler, on binlerce masum insanın kanı ellerine bulaşmış olan PKK terör örgütü ile aynı yatağa girip, aynı düşü görmeyi eğer ki kabus olarak kabul etmiyorlarsa, bu da onların soylarına, soplarına ve meşreplerine kalmış!" şeklinde konuştu. - ERZURUM