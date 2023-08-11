MHP İl Başkanı Yılmaz'dan şehit Kemal Özek ve silah arkadaşları için taziye mesajı

DENİZLİ (İHA) – MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen Buldanlı Uzman Çavuş Kemal Özek ve silah arkadaşları için taziye mesajı yayımladı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden gelen şehit haberlerinin Türk milletinin yüreğini yaktığını belirten MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Ülkemizin milli güvenliği ve bölünmez bütünlüğü için terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyon sırasında şehit düşen kahraman hemşerimiz Uzman Çavuş Kemal Özek ve silah arkadaşlarının şahadet haberini üzüntüyle öğrendik. Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımızın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz, aziz milletimizin kalbinde daima yaşayacaklar. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu alçaklara gereken cevabı vermektedir, misliyle vermeye devam edecektir. Vatan toprağına göz diken, anaların babaların ocaklarına ateş düşüren bu hainler emellerine ulaşamayacak. Türk milletinin bekası için gece gündüz, yağmur çamur demeden hainlerin üzerine ilerleyen kahraman askerlerimiz, bölgeyi terör yuvalarından temizlemek için canlarını hiçe sayarak vatanımızın güvenliği için mücadele vermektedir. Bu mücadelede tüm kalbimiz ve dualarımızın yiğitlerimizle olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Milletimizin geleceği için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiklerimiz, kalbimizde yaşamaya devam edecektir" diye konuştu. - DENİZLİ