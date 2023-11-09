MHP İl Başkanı Yılmaz; "Cumhuriyetimizin 100. yılında yürüyebileceğimiz tek yol, Atatürk'ün yoludur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün 85. ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin 100. yılında geleceğe güvenle bakabilmemiz ve sağlam adımlarla yürüyebilmemiz için tek yol, Atatürk'ün yoludur" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında, "100'üncü yaşını gurur ve mutlulukla kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85'inci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, umutları tükenmiş bir milleti Milli Mücadele ateşiyle ayağa kaldırıp Anadolu'nun vatan olmasını sağlayarak bugün 100 yaşına giren Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Kurtuluş Savaşı, ülkenin geleceğinin değiştiği, Türk milletinin dünyaya meydan okuduğu, kahramanlık destanlarının yazıldığı savaş olarak tarihe geçti. Coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı, Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda söylediği gibi 'Büyük bayramdır, kutlu olsun' Türkiye Cumhuriyeti hepimizin kişisel tarihi açısından bakıldığında, bir büyük başarı öyküsüdür. O günden bugüne ulaşabildiğimiz için gururlanmalı, kendimize güvenmeliyiz. Atatürk'ün vizyonu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bizlerin en büyük ve önemli ilham kaynağımızdır. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi 'Cumhuriyet, fikirlerde ve ruhlarda oluşturduğu güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur' Bu yeni hayatta var olabilmek, kalkınabilmek, müreffeh ve çağdaş uygarlık seviyesinde bir ülke haline gelebilmek için Atatürk'ün vizyonu ile yorulmadan çalışmak gerekmektedir. Bugün yaptığımız ve daima yapmamız gerekenler de tam olarak budur. Geleceğe güvenle bakabilmemiz ve geleceğe sağlam adımlarla yürüyebilmemiz için tek yol, Atatürk'ün yoludur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, O'nun tüm silah arkadaşlarını ve Cumhuriyetimizin kurucu kadrosunu, kurtuluş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna emeği geçmiş, ülkemizin bugünlere gelebilmesi için canını feda etmiş aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ