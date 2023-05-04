MHP İl Başkanı Yılmaz; 'Cumhuriyetimize aşığız, milletimize sevdalıyız, Türklüğümüzle gurur duyuyoruz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "Cumhuriyetimize aşığız, milletimize sevdalıyız, Türklüğümüzle gurur duyuyoruz" dedi.

3 Mayıs Milliyetçiler Günü, MHP Denizli İl Başkanlığında düzenlenen geniş katılımlı bir etkinlikle kutlandı. MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe MHP İlçe Başkanları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak, MHP Denizli 1. Sıra Milletvekili Adayı Ferudun Yılmaz ve partililer katıldı.

İlçe başkanları, teşkilat ve milletvekili adaylarıyla birlikte önümüzdeki seçim sürecinin ele alındığı toplantıda konuşan MHP İl Başkanı Yılmaz, "3 Mayıs Milliyetçiler Günü'müz kutlu olsun. Türk milliyetçileri, Türkiye Cumhuriyeti devletinde emniyet sigortası görevini görmüştür. Devletimizin bekası için güçlü devlet, güçlü millet şiarı ile geleceğe yürüyüşümüz tüm engellemelere rağmen devam ediyor. Türk milliyetçileri ezanı dindirtmemiş, 780 bin metrekarelik vatan toprağını hiçbir zaman böldürmemiştir. Türklük gururunu ve şuurunu ortaya koymuştur. Bizler cumhuriyetimize aşığız, milletimize sevdalıyız, Türklüğümüzle gurur duyuyoruz" dedi.

"Teröre destek olanlarla mücadelemiz sürecek"

Teşkilat olarak 14 Mayıs Genel Seçimi sürecinde çok çalıştıklarını kaydeden Yılmaz, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Denizli'den en az 2 milletvekili ile TBMM'de temsil edileceğimiz inancını yeniden ifade etmek istiyorum. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda İHA, SİHA, Kızılelma, Kaan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, kapalı Maraş'ın açılması ve Karabağ zaferi, gelecekteki yeni zaferlerin habercisidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde bu milli bakışa devam edeceğiz. Biz burada terörle illiyet bağı olan, teröre terör diyemeyenlerle de mücadeleye devam edeceğiz. Asil milletimiz; terörist cenazelerinde karanfil bırakanlar ile vatan için canını verenleri ayırt edecektir. Ülkemizde yepyeni bir zafere imza atacağız. 14 Mayıs'ta terör odakları ve Kandil kaybedecek; Türk milleti ve geleceğimiz kazanacak. Cumhur İttifakımız kazanacak" diye konuştu. - DENİZLİ